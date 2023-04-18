搞烏龍！ 台鐵局違法停權廠商1年列拒絕往來戶 判賠617萬

台鐵局違法將得標廠商乙正營造停權1年處分，並為列「拒絕往來廠商」，高院判台鐵局應國賠617萬多元。可上訴。（記者楊國文攝）

2023/04/18 13:44

〔記者楊國文／台北報導〕交通部台灣鐵路管理局2014年代辦嘉義市橋梁改建工程，由乙正營造得標，原訂於2015年7月竣工，施工期間因逢汛期停工半年多，遭台鐵局以延誤履約為由將乙正營造停權1年，並列為「拒絕往來廠商」，乙正不甘權益受損，打官司聲請國賠4992萬多元，高等法院今判決台鐵局應賠償617萬3770元，可上訴。

乙正營造主張，標得台鐵局辦理的「代辦嘉義市政府番仔溝橋改建工程（縱貫線K297+321）」採購案，約定履約期限為2014年10月16日開工，原本預定竣工日為2015年7月16日，但因汛期考量，加上台鐵局又欠缺整體規劃，導致從2015年5月起停工半年多，台鐵局也以延誤履約為由通知終止契約，並沒收保證金，還刊登在政府採賄公報，從2017年7月20日起將乙正停權1年，列為「拒絕往來廠商」。

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乙正認為，若台鐵計算原來工程，並加計工期的話，工程不但沒延誤，進度反而超前，台鐵局將乙正列為拒絕往來廠商屬違法行政，經提起行政訴訟，台北高等行政法院已認定台鐵局停權處分違法，乙正因遭違法停權處分，使他們無法投標承攬公共工程，受有營業、商譽及訴訟費用共4992萬多元損失，因此請求國賠。

台北地院認定台鐵局應負起損害賠償責任，判應國賠2990萬多元。台鐵局不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，依據北高行判決認定，乙正營造並無履約進度落後達百分之20以上延誤履約期限情節重大情事，台鐵局的處分不符政府採購法第101第1項等規定而違法。

高院也指出，台鐵局未將乙正營造已申請展延工期、契約所約定應免計工期考量在內，以致認定工期錯誤，因而認定乙正營造遲誤工程進度而做出處分，有明顯過失，則台鐵局所做處分、停權通知及刊登政府採購公報的違法行為均有過失，乙正營造遭停權1年致不得參加政府採購投標，已侵害其營業利益，台鐵局有國賠責任。

高院審酌乙正營造從2012年至2016年得標公共工程的平均年度決標金額為2.2億多元，其平均年度淨利率為3.19％，計算認定其停權期間的營業損失為725萬多元，又考量營業淨利應扣除營所稅費用，另應加計乙正營造支出律師費用，因此判決台鐵局應國賠617萬3770元。

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