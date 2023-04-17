人行道衝出柴犬狠咬他一口 向飼主求償113萬

人行道衝出總柴狠咬他一口，火大向飼主求償113萬，新竹地院判賠7萬5。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/17 14:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣羅姓男子將流浪柴犬養在家門口，結果民眾經過門前人行道慘遭咬傷，憤而對羅男求償113萬，新竹地院認為羅男未將寵物戴上口罩，狗鍊也太長，更無其他防護措施，除依過失傷害判羅男拘役外，民事也判賠7萬5千元。

法官調查，羅男自105年起在新竹縣竹北市住處門前，飼養黃色中型柴犬，明知柴犬對於接近其領地之陌生人有強烈敵意，有攻擊他人成傷風險，亦曾有咬傷人紀錄，本應注意為其戴上寵物口罩、繫上適足長度狗鍊、關入狗籠或其他防護措施，以防止柴犬攻擊他人，竟為讓系爭柴犬有空間活動，將其以過長鍊子栓於住處門前花台下，而無其他防護措施。

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109年9月11日下午3點多，黃男將車暫時停放在羅男住處門前道路，下車走至人行道時，突遭柴犬咬傷，致右小腿後方深部挫擦傷。

黃男說，案發至今18個月，羅男不聞不理，亦拒絕和解，他受到無比創傷，心理創傷復建更為冗長，至今仍未復原，為此請求賠償18個月薪資加上醫藥費共113萬元。

羅男則說，這隻柴犬是他收留的流浪犬，並於牆上釘有「內有門犬，勿靠近」警告牌，是黃男持園藝剪刀挑釁柴犬，狗狗才會反擊。

刑事部分，羅男因過失傷害罪，遭新竹地院判處拘役30日，得易科罰金，法官認為柴犬對於接近其領地之陌生人，有強烈敵意及攻擊性，對行走於人行道不特定人而言，將有受系爭柴犬嚎吠、攻擊之危險，判給黃男精神慰撫金5萬元，最後總賠償金額為7萬5千元。

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