船長詐漁油補助490萬 友人義助透天厝當擔保品結果被法拍

澎湖許姓船長欠稅490萬，友人義助房產當擔保，竟害自己房子被法拍。（記者黃佳琳翻攝）

2023/04/14 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓船長利用GPS干擾器偽造漁船航跡資料，向政府詐領漁油補貼款142萬餘元，又欠下柴油貨物稅347萬未繳，行政執行署高雄分署準備查扣漁船清償欠款，許男擔心漁船被法拍無法出海捕魚賺錢，商請友人借他一棟透天厝當抵押品，結果友人豪氣相挺，許竟不把還款當一回事，害友人的房子被執行官拍賣。

高雄分署指出，2016年12月，許姓船長名下的漁船，被查獲利用私設非制式GPS天線並藉由干擾器，偽造、變造漁船航跡資料，兩年內在澎湖馬公漁船加油站及外垵漁船加油站購油共40次、用油量83萬3千多公升，行政院農業委員會依「漁業動力用油優惠油價標準」規定，追繳優惠用油補貼款142萬611元。

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許男還被查出另欠柴油貨物稅347萬餘元，高雄分署追查時，發現許男名下沒有其他不動產或存款，名下只有一艘漁船，正準備查封他的漁船時，許男向執行官求情，希望不要查封漁船讓他保有賺錢的能力，並拿出友人義氣相挺的一棟透天厝作為擔保品，讓執行官同意他辦理分期付款。

不過，許男只繳了幾期分期欠款後，就擺爛拒繳，執行官通知他處理，許男置之不理，於是友人義助的透天房產，被高雄分署直接拿出來拍賣，底標395萬，就被買家以406萬入手這間位於澎湖馬公，屋齡不到20年，建坪約35坪的3層樓透天厝。

高雄分署估算，許男原本共欠490萬餘元，扣掉他已繳的分期金額，尚欠330萬餘元，透天厝拍賣價406萬，扣除掉許男欠款只剩76萬餘元，友人義氣相挺的結果，竟是害自己損失超過300多萬。

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