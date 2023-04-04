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    鄉間路口休旅車與機車相撞 移工噴飛排水溝斷腿 機車解體

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，機車噴飛排水溝幾乎解體。 （民眾提供）

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，機車噴飛排水溝幾乎解體。 （民眾提供）

    2023/04/04 23:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮廖厝巷路口處又發生車禍，1輛休旅車與1輛機車昨天在路口處發生碰撞事故，共乘機車的2名移工噴飛，其中1人甚至飛落到排水溝內，整輛機車撞到解體，另名移工僅受驚嚇，消防人員趕抵現場將排水溝內的移工救出，發現他右小腿骨折，給予固定後送醫治療，所幸無生命危險，事故發生原因與肇事責任由警方釐清中。

    彰化縣消防局鹿鳴分隊昨天下午近5點據報指出，鹿港鎮廖厝里廖厝巷202號北邊路口發生休旅車與機車碰撞事故，消防人員趕抵現場，將跌落排水溝內的外籍移工救上岸後，發現他右小腿骨折，所幸意識清醒，將他給予骨折固定救護後，送往鹿港基督教醫院治療。該輛機車則是噴飛到排水溝內，機車幾乎被撞到解體，機車上的零件、坐墊四處散落，休旅車車頭也毀損，一片狼藉。

    據路過的民眾指出，廖厝巷沿路許多十字路口車禍頻傳，這兩名移工疑是從台中來彰化鹿港找朋友，當時與休旅車碰撞後噴飛出去，其中1人斷腿，另1人幸好僅受驚嚇，算是不幸中的大幸，這條路經常發生交通事故，交通處或警方應該要想想辦法才是。

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，共乘機車的2名移工噴飛，其中1人飛落排水溝右腿骨折，機車幾乎解體。 （民眾提供）

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，共乘機車的2名移工噴飛，其中1人飛落排水溝右腿骨折，機車幾乎解體。 （民眾提供）

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，機車幾乎解體，休旅車也險些衝入溝內。 （民眾提供）

    鹿港鎮廖厝巷路口休旅車與機車碰撞，機車幾乎解體，休旅車也險些衝入溝內。 （民眾提供）

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