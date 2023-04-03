花蓮台九線富里路段無照駕車逆向對撞 釀1死8傷

今天清晨5點多，台九線288.7公里處，亦即花蓮縣富里鄉萬寧路段發生一起逆向對撞車禍事故造成1死8傷。（民眾提供）

2023/04/03 11:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天清晨5點多，台九線288.7公里處，花蓮縣富里鄉萬寧路段發生一起逆向對撞車禍，22歲無駕照的林姓男子開汽車不明原因駛入對向車道，撞上對向劉姓男子所駕箱型車，造成2車9人受傷，肇事車上的30歲乘客陳姓男子送醫後傷重不治，詳細的肇事原因還要進一步調查。

花蓮警方指出，22歲沒有駕照的林姓男子今早駕駛白色三菱汽車後座載30歲陳男、29歲徐女二名乘客，沿台9線北往南行駛準備返回富里鄉，行至288.7公里時因不明原因駛入對向車道，逆向撞上對向由劉姓男子所駕載有6名乘客的福斯黑色箱型車，初步調查雙方酒測值都0，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

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花蓮縣消防局5點29分獲報後，救護人員發現有人受困車內及多名傷患，消防局立即派遣轄區東里、卓溪、富里、玉里分隊救護車及消防車趕往現場救援，受困車上的民眾於5點47分脫困，其中坐在白色三菱汽車後座左方的乘客陳男送醫急救，今早6點55分宣告傷重不治。

花蓮玉里警分局呼籲，行經道路時應隨時注意前方的路況，且應減速慢行，切勿跨越對向車道，且確實依照道路交通標誌、標線及號誌之指示來行駛，另玉里分局將針對轄內易肇事路段、時段，持續加強規劃台9線巡邏密度及加強該路段測速照相、重大違規取締，提高見警率，提醒用路人小心駕駛，以有效防制交通事故發生。

今天清晨5點多，台九線288.7公里處，亦即花蓮縣富里鄉萬寧路段發生一起逆向對撞車禍造成1死8傷。（民眾提供）

今天清晨5點多，台九線288.7公里處，亦即花蓮縣富里鄉萬寧路段發生一起逆向對撞車禍事故造成1死8傷。（民眾提供）

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