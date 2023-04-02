在開碰碰車？婦人駕車高速倒退嚕先撞文具店 又向前暴衝餐飲店

被撞的書局?部，櫃檯稀爛，其他書籍、文具一片凌亂。（圖由民眾提供）

2023/04/02 16:14

〔記者佟振國／南投報導〕是在開碰碰車？南投縣草屯鎮碧山路今天上午發生轎車失控衝撞路邊店家的交通事故，64歲朱姓女子開紅色轎車原本要從路邊起步，車子卻高速倒退嚕，撞進附近的書局，之後又往前暴衝直撞另1家餐飲店，所幸當時店家尚未營業，也未殃及路人，婦人幸運受輕傷，但2家店的鐵捲門、櫃檯被撞翻，書局的物品散落一地，初估損失50萬元，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

據了解，64歲朱姓女子今天上午7點多駕駛紅色轎車至草屯鎮碧山路購物辦事，之後上車發動車輛要起步，車子卻高速向後退，加上有轉動方向盤，正巧倒向左後方直接撞上書局，巨大聲響引起路過民眾側目，接著婦人的車又停不下來，向前暴衝撞進1家餐飲店才停住。

請繼續往下閱讀...

當時受害的書局、餐飲店都還沒有開門營業，事故也未殃及路人，朱女則是受到輕傷與驚嚇，但車輛衝撞的力道猛烈，2家店的鐵捲門被撞凹，店內的櫃檯被撞到稀爛，尤其書局內的文具、書籍散落一地，粗估損失達50萬元。

婦人經警方酒測，酒測值為0，無酒駕情事，婦人則向警方表示，是車輛故障暴衝才會釀禍，至於是身體不適、車輛機件故障或人為操作不當，警方還要進一步調查釐清，倒是婦人被警方查到駕駛執照已被註銷，屬於無照駕駛，依道路交通管理處罰條例開單告發。

婦人開車失控，陸續衝撞書局及餐飲店。（圖由民眾提供）

被車輛高速衝撞的店家鐵捲門嚴重凹陷變形。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法