為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    在開碰碰車？婦人駕車高速倒退嚕先撞文具店 又向前暴衝餐飲店

    被撞的書局?部，櫃檯稀爛，其他書籍、文具一片凌亂。（圖由民眾提供）

    被撞的書局?部，櫃檯稀爛，其他書籍、文具一片凌亂。（圖由民眾提供）

    2023/04/02 16:14

    〔記者佟振國／南投報導〕是在開碰碰車？南投縣草屯鎮碧山路今天上午發生轎車失控衝撞路邊店家的交通事故，64歲朱姓女子開紅色轎車原本要從路邊起步，車子卻高速倒退嚕，撞進附近的書局，之後又往前暴衝直撞另1家餐飲店，所幸當時店家尚未營業，也未殃及路人，婦人幸運受輕傷，但2家店的鐵捲門、櫃檯被撞翻，書局的物品散落一地，初估損失50萬元，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

    據了解，64歲朱姓女子今天上午7點多駕駛紅色轎車至草屯鎮碧山路購物辦事，之後上車發動車輛要起步，車子卻高速向後退，加上有轉動方向盤，正巧倒向左後方直接撞上書局，巨大聲響引起路過民眾側目，接著婦人的車又停不下來，向前暴衝撞進1家餐飲店才停住。

    當時受害的書局、餐飲店都還沒有開門營業，事故也未殃及路人，朱女則是受到輕傷與驚嚇，但車輛衝撞的力道猛烈，2家店的鐵捲門被撞凹，店內的櫃檯被撞到稀爛，尤其書局內的文具、書籍散落一地，粗估損失達50萬元。

    婦人經警方酒測，酒測值為0，無酒駕情事，婦人則向警方表示，是車輛故障暴衝才會釀禍，至於是身體不適、車輛機件故障或人為操作不當，警方還要進一步調查釐清，倒是婦人被警方查到駕駛執照已被註銷，屬於無照駕駛，依道路交通管理處罰條例開單告發。

    婦人開車失控，陸續衝撞書局及餐飲店。（圖由民眾提供）

    婦人開車失控，陸續衝撞書局及餐飲店。（圖由民眾提供）

    被車輛高速衝撞的店家鐵捲門嚴重凹陷變形。（圖由民眾提供）

    被車輛高速衝撞的店家鐵捲門嚴重凹陷變形。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    控特斯拉剎車失靈釀暴衝 鑑定出爐後車主不服了
    2023/03/02 12:01

    控特斯拉剎車失靈釀暴衝 鑑定出爐後車主不服了
    到家前突暴衝撞花圃！ 嘉義68歲男失去生命跡象送醫不治
    2022/12/11 17:02

    到家前突暴衝撞花圃！ 嘉義68歲男失去生命跡象送醫不治

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    打錯檔倒車暴衝 獨居8旬婦魂斷家門口
    2022/07/19 20:26

    打錯檔倒車暴衝 獨居8旬婦魂斷家門口
    當警察塑膠？！半夜到派出所長鳴喇叭 快速倒車狂挑釁
    2021/12/22 21:37

    當警察塑膠？！半夜到派出所長鳴喇叭 快速倒車狂挑釁

    夢時代美人節 最高回饋25%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播