中市房屋倒塌挖出第3人 已無生命跡象

2023/03/31 02:21

〔中央社〕台中市中區一處老屋30日倒塌造成3名工人受困，上午救出1人送醫不治，晚間發現另2人深陷瓦礫堆無生命跡象，第2名、第3名工人先後在30日深夜、31日凌晨被挖出。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名旁邊施工的工人，立即派出消防人員搶救。

請繼續往下閱讀...

消防人員趕抵，上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院急救後仍不治，至於另外2名受困的工人，消防局出動搜救犬到場協助搶救。

搜救犬到場嗅聞，雖已察覺出2名受困工人的位置，但消防人員惟恐動用大型機械會造成塌陷，因此由消防人員接駁搬除磚塊、鐵皮，並於下午3時30分發現第2名受困工人的頭髮、手，直到傍晚5時許露出頭部，晚間8時18分發現第3名工人。

這兩名工人被發現時，經呼喚都無反應，消防人員初步檢視無生命跡象。

搜救人員持續使用電鋸等器材分解鐵皮屋頂，或徒手挖掘並搬運土石，直到深夜10時55分，將第2名受困的吳姓工人救出，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫後仍宣告不治。

現場搜救人員仍持續漏夜挖掘深陷瓦礫堆中的陳姓工人，凌晨1時23分將陳姓工人救出，現場已無呼吸心跳。（編輯：楊昭彥）1120331

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法