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    賄選的代價！1票500元 南投竹山鎮代落選人下場曝

    竹山鎮代吳姓落選人，每票500元現金買票，被判刑宣告緩刑、支付公庫款項、褫奪公權。（記者陳鳳麗攝）

    竹山鎮代吳姓落選人，每票500元現金買票，被判刑宣告緩刑、支付公庫款項、褫奪公權。（記者陳鳳麗攝）

    2023/03/30 10:58

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年九合一選舉賄選案，一審判決近日陸續宣判，吳姓竹山鎮代落選人，選舉期間自己拿現金去選民家買票，或找魏姓樁腳幫他買票，結果落選，吳、魏兩人也被起訴，南投地院近日以違反選罷法之交付賄賂罪名，各判處吳、魏男有期徒刑1年11月、1年7月，宣告緩刑4年、2年，但各要向公庫支付15萬元、7萬元，另各褫奪公權2年、1年。

    南投地院法官在判決書中指出，吳姓竹山鎮代候選人，去年10月自己拿著現金到多名選民家中現金買票，以每票500元代價，看該戶有幾票，就交付多少錢給家中的1人，請他代為轉交。

    吳姓候選人也請魏姓樁腳幫他買票，他拿了9000元給魏男，其中3500元給魏男，其他用來買票，吳男並表示買票由魏男先處理，他還會再來處理款項。魏男就拿著錢去幫忙買票。

    南投地院法官表示，公職人員選舉為民主重要機制，賄選足以導致不公平之選舉結果，破壞選舉之純潔、公平與公正風氣甚鉅，國家也不斷強力宣導、教育人民不可買、賣票，吳男、魏男明知賄選對民主政治最珍貴之選舉制度所造成嚴重破壞性，卻輕忽法紀進行買票或收受賄款，妨害選舉公正性，妨害真正民主政治運作，實非可取。

    惟吳、魏男於偵查及審理中均坦承犯行，及賄選人數、金額，因此判處1年11月、1年7月徒刑，考量兩人有受到教訓不會再犯，因此宣告緩刑。

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