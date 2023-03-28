台中街頭10人亂鬥棍棒齊飛還亮槍！ 警快打壓制查扣1槍13彈

警方趕抵隔開雙方並強力壓制逮捕。（警方提供）

2023/03/28 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩派人馬酒後反目起爭執，今天凌晨在北屯街頭衍生10人大亂鬥，頓時棍棒齊飛混亂中還有人亮出腰際槍械，警方獲報啟動快打部隊趕往，立即以優勢警方壓制雙方控制現場，當場查扣鬥毆用器械，以及1把改造手槍，子彈13發，隨即將10人帶回依法究辦。

經查，48歲劉姓男子原本在酒店喝酒，突接到52歲林男電話，表示有一筆生意要談，相約北屯區文心路、崇德路口碰面，雙方今天凌晨4點多在約定時地見面時，林男一方有人突發難，表示劉男與朋友先前合夥生意，但帳目不清不楚，已有酒意的劉男一聽頓時反目，怒火中燒飆嗆後，電召胞弟及友人共3人前來助勢。

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而林男一方共6人也不甘示弱，雙方當街互抄刀棍鬥毆衍生大亂鬥，期間還有人亮出插在腰際的槍械企圖威嚇，轄區第五分局獲報，立即啟動快打部隊9網18人趕抵，將現場雙方滋事人員共10人隔開、強力壓制並逮捕，其中3名傷者送醫，並在劉男身上起出一把改造手槍、子彈13發，另在劉男胞弟車上找到一把鎮暴槍。

警方同時調閱周邊路口監視器釐清案情經過，並將查扣槍械經送鑑識檢驗，其中改造手槍具殺傷力，鎮暴槍則無，全案將依槍砲、聚眾鬥毆等罪方向究辦；警方強調，絕不允許街頭滋事，挑戰公權力的行為，必將全力掃蕩非法、速逮嚴辦，以維護市民安全的生活環境。

警方現場查扣子彈。（警方提供）

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