國安會前主管兒創「百富資本」吸金180億 北檢今起訴13人、2法人

百富資本控股有限公司負責人儲開軒。（資料照）

2023/03/28 09:58

首次上稿 09:32

更新時間 09:58

〔記者錢利忠／台北報導〕百富資本控股有限公司負責人儲開軒，涉嫌非法銷售境外基金，宣稱保證還本且年息達6.5%至12%，6年多來涉吸金5億9186萬4618美元（約新臺幣182億），台北地檢署已查扣不法所得24億，今依違反銀行法等罪，將儲開軒、曾任國家安全會議會計室主任的儲父儲國衡等13人起訴；另起訴百富環球策略資產、百富財富管理顧問等2家公司法人。

請繼續往下閱讀...

檢調調查，儲開軒及他父親儲國衡名下，有多筆不動產，平日瑪莎拉蒂跑車代步，行徑高調；儲國衡則掛名該公司董事，涉嫌幫兒子推售2檔未經主管機關核准販售的澳洲基金「百麗基金」、「金河獨立投資組合」。

檢調查出，儲開軒在台違法推售的兩檔澳洲基金，是來自於香港百麗金融集團所推薦，儲開軒因此在台灣成立百富資本控股公司，宣稱與香港百麗金融集團是關係企業，自2016年開始，還請從國安會退休的父親掛名公司董事，幫忙推售基金。

檢方依法查扣儲開軒名下所擁有瑪莎拉蒂等跑車，行政執行署台北分署上月已拍賣瑪莎拉蒂及另一輛愛快羅密歐，兩車分別拍定172萬元及176萬元，總計348萬元將用於補償被害人損失。

行政執行署台北分署指出，該次拍賣的白色瑪莎拉蒂為2015年6月出廠，排氣量2987cc、里程數1萬7734公里；藍色愛快羅密歐出廠年份為2018年10月，排氣量1995cc，里程數6621公里，兩車引擎發動都正常。

台北地檢署查扣儲開軒名下的瑪莎拉蒂、愛快羅密歐跑車，行政執行署台北分署於今年2月舉行拍賣，兩車分別拍定172萬元及176萬元。（北檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法