澎湖三級離島花嶼搶救病患 啟動醫療直升機緊急後送

澎湖三級離島花嶼，以直升機後送病患。（凌天航空提供）

2023/03/26 16:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來因雷雨鋒面過境，導致海象不佳，澎湖駐地直升機凌天馳援，60分鐘將病患送達醫院。25日凌天航空接獲衛福部空審中心通知，三級離島花嶼衛生室有一名53歲男性病患，因突發性癲癇需緊急後送至部立澎湖醫院就醫。

據了解，該名男性病患本月已復發第3次，前2次由海巡艇後送，但25日因海象不佳，花嶼衛生室向衛福部空審中心申請直升機緊急醫療後送，由駐地直升機凌天航空執行。後送過程中患者血壓偏高且意識不清，醫療組全程監控病患生命徵象，且因癲癇病患易呼吸抑制，機上備有機裝氧氣桶及甦醒球。

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凌天航空於下午3時11分澎湖機場起飛、下午3時26分在花嶼臨時起降場落地，緊急將病患送上機，再於下午3時47分順利抵達澎湖機場，由消防局救護車接駁下午4時08分到達澎湖醫院，陸空接力運送全程歷時57分鐘，相較於海運由花嶼至馬公本島，單程就需要90分鐘，節省不少時間。

凌天航空直升機醫療轉診服務中心主任陳萬昇表示：澎湖縣三級離島有13個臨時起降場，大多分佈在漁港邊，經常有海漂物，在降落時經常會有異物飄起影響飛安，每趟三級離島任務組員們都是非常謹慎，也籲請當地居民遇到直升機降落時，遠離臨時起降場範圍，避免造成不必要的意外。

澎湖二三級離島眾多，空中救護直升機仰賴臨時起降場。（凌天航空提供）

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