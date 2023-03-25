休閒館當幌子 擺10張電動麻將桌招攬會員聚賭被查獲

新北警三重分局破獲以休閒館做幌子的麻將館，逮獲22名嫌犯、賭客，10張電動麻將桌及24萬賭資、抽頭金，依法送辦並啟動第三方警政，打擊藏身社區犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/25 14:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市沈姓男子以休閒館取得營業登記作幌子，暗中擺設10張電動麻將桌，還以E化管理會員資料、記帳，賭局結束後再結算兌換現金，三重警方喬裝賭客上門，攻入賭場，查獲沈嫌等兩名經營賭場嫌犯、20名賭客共22人，一併起出20副麻將棋子、24萬賭資、抽頭金，監視器鏡頭等證物，全案依法送辦，並通報新北市公安稽查小組，啟動第三方警政，消彌社區犯罪。

新北市警三重分局接獲情資，中正北路一間棋牌社休閒館掛羊頭賣狗肉，疑非法從事麻將賭博，專案小組監控觀察，發現該賭場賭徒為口耳相傳介紹參賭，賭場老闆更不時call客湊咖，營造生意熱絡氣氛，吸引賭客參賭；專案小組今天凌晨突襲，一舉查獲38歲賭場沈姓負責人、一名把風員工、20名賭客共22人，全案依賭博罪嫌移送、及社會秩序法裁罰，另通報市政府公安聯合稽查小組啟動第三方警政，列為重點臨檢目標。

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警方調查，這處賭場藏身住宅區，38歲賭老闆沈男申請商業登記「休閒活動場館業」大膽成立休閒館，擺設10張電動麻將桌，仿照國外賭場會員制管理、記帳，將賭客輸贏詳細記錄在電腦內，賭完後後結算換現金，向每名客收取抽頭金；警方趁賭局結束，眾人結算時突襲，當場查扣1萬2680元抽頭金、近23萬元賭資、20副麻將、監視器主機、監視器螢幕、14支監視器鏡頭、記帳紙、電腦主機等證物，全案訊後依賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

三重分局長張國哲表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

新北警三重分局破獲以休閒館做幌子的麻將館，逮獲22名嫌犯、賭客，10張電動麻將桌及24萬賭資、抽頭金，依法送辦並啟動第三方警政，打擊藏身社區犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

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