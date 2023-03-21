酒駕載同事沒繫安全帶被攔 酒測值逾3倍大呼見鬼

林姓男子酒駕載2名同事回家全沒繫安全帶被攔，酒測值逾3倍大呼見鬼要求重測。（民眾提供）

2023/03/21 08:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄53歲林姓男子酒後開車戴同事回田寮住處，自鼓山區一處停車場開車離開時，鼓山分局員警見林男和乘客均未繫安全帶，警方攔下開單各罰6000元，因聞到林男全身酒味，他卻謊稱沒喝，施以酒測高達0.81超標，得知超標3倍多，林男不敢置信說「米路（啤酒）會0.81？見鬼啦」，一度情緒激動，警方迅速將他上銬送辦，同車2名乘客再被開「未勸酒駕」各罰6000元。

鼓山分局今指出，龍華派出所巡邏警組昨午行經鼓山區華泰路時，見一輛廂型車自停車場駛離，駕駛和乘客未依規定繫上安全帶，立即上前實施攔查，不料一攔下車子，就聞到車上林姓駕駛（53歲）身上散發酒氣。

請繼續往下閱讀...

林男在面對員警的詢問時，一開始謊稱沒有喝酒，直到員警告知已聞到濃厚酒味，才坦承因同事的慫恿下，有喝了一點點酒，自認已經過了1、2個小時，不可能超標便從容接受酒測，結果酒測值達每公升0.81毫克，他表示難以置信，跟員警說：「米路（啤酒）會0.81？見鬼啦」，不解自己又不是喝高粱酒，質疑酒測器材有問題，要求重測被拒。

據了解，林男當天在工地下班後，準備載著同事返回田寮區住處，沒想到上路沒多久就被員警發現車上乘客皆未繫上安全帶，林男在面對員警的詢問時，一開始謊稱沒有喝酒，直到員警告知已聞到濃厚酒味，他表示遇到了就要坦然面對，自信酒測值不可能會超標，結果高達0.81，被依涉嫌公共危險罪嫌遭警當場上銬逮捕。

另兩名同車乘客也因未勸阻駕駛不得酒駕，依違反道路交通管理處罰條例分別被開出違規罰單，總計林男這次聚餐，車上3人因交通違規，共計被罰款1萬6500元，林男還因公共危險罪移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法