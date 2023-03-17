國民運動中心游泳不得使用「面罩式泳鏡」？最高行政法院做出判決

王姓男子到新北市三重國民運動中心游泳，被告知不得使用面罩式泳鏡，他認為侵害自由權提告，最高行政法院今判他敗訴確定。（資料照）

2023/03/17 22:18

〔記者楊國文／台北報導〕王姓男子不滿到新北市三重國民運動中心游泳時，被告知不得使用面罩式泳鏡，認為侵害憲法保障的自由權，提起行政訴訟，新北市政府體育處主張，為游泳安全起見，才函覆稱未開放使用面罩式泳鏡，台北高等行政法院支持新北市府主張，判王男敗訴；王男仍不服提起上訴，最高行政法院今判決駁回確定。

家住新北市三重區的王男，於2019年10月攜帶面罩式泳鏡，到新北市三重國民運動中心游泳，該中心人員告知，不得在泳池內使用面罩式泳鏡，王男認為規定不合理，向新北市政府體育處申請，准許他使用面罩式泳鏡。

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新北市府體育處函覆王男稱「經查，目前面罩式泳鏡係專為浮潛運動所設計的輔助工具，非游泳運動必要配備，基於民眾安全，故無開放使用」。王男不服提起訴願，但新北市政府以該函並非行政處分，作成訴願不受理，王男因此向台北高等行政法院提起行政訴訟。

王男指稱，從2018年12月至2019年4月，在三重國民運動中心使用面罩式泳鏡數十次，未被禁止過，顯然新北市府體育處原本未禁止使用面罩式泳鏡，後來他被制止使用，已對其自由產生限制，違反憲法對人民自由權的基本保障。

王男也指出，面罩式泳鏡可防止眼、算、口接觸到消毒藥劑、其他泳客的糞、尿、口水及體液，甚至遠離皮膚病、流感、腸病毒等疾病，此一限制對原告身體衛生安全有不利益的影響，屬違法的行政處分，應開放或容許他在國民運動中心游泳池使用面罩式泳鏡。

新北市府體育處主張，王男到三重國民運動中心游泳，其與國民運動中心間為私法，非公法法律關係，國民運動中心以他游泳裝備不符要求，勸告他不得配戴，屬契約自由的範疇，也符合一般泳池經營管理的慣例及其他泳客安全等考量所做的決定，尚屬合理。王男若不服，應循民事調解、民事訴訟等途徑救濟。

另外，面罩式泳鏡是浮潛運動的輔助工具，多為金屬或玻璃材質，在泳池使用時，如果有碰撞或壓破泳鏡鏡片，恐肇致傷害，規定泳池內不得使用面罩式泳鏡屬合理。

台北高等行政法院審理認為，此案屬公法上的爭議，行政法院有審判權。遠東鋼鐵公司接受新北市府體育處委託經營三重國民運動中，其中訂有「泳池館使用須知」，如禁止攜帶玻璃水鏡、眼鏡入池，及不得使用呼吸管、蛙鞋等危險物品。新北市府體育處基於面罩式泳鏡不是游泳必要配備，且其金屬或玻璃材質有因碰撞而破裂，導致其他泳客受傷的風險，以函文表達贊同遠東鋼鐵公司制止泳客使用面罩式泳鏡的作法，並無不當，判王男敗訴。王男仍不服，提起上訴。

最高行政法院認為，新北市府體育處乃依法行政，北高行判決的認事用法並無違誤，判決駁回確定。

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