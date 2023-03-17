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    遭「安哥」人蛇集團誘拐赴柬 投檢起訴人蛇集團 4成員

    國內最大柬甫寨「安哥人蛇集團」的師父被南打循線瓦解。（讀者提供）

    國內最大柬甫寨「安哥人蛇集團」的師父被南打循線瓦解。（讀者提供）

    2023/03/17 20:18

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕高雄市綽號「安哥」劉哲伊的人蛇集團成員，誘騙1、200人到柬埔寨做詐騙工作，其中有3名南投人在當地遭拘禁、電擊，其中2名被害人透過家人籌錢付贖，該集團蔡姓等4名成員，有的負責假造疫苗注射證明、有的送人到機場，南投檢方將4人依違反人口販運防制法等罪嫌起訴。

    南投檢警調查，劉哲伊的人蛇集團以感情、博奕、投資等詐術從事詐騙工作，旗下設有「業務部」、「模特部」及「人事部」等部門，以每月底薪4萬元、高獎金等話術召募業務人員前往柬埔寨打工，並用電話或視訊詐騙不特定人士。

    「安哥」集團中的蔡姓男子負責聯繫受召募的國人，幫忙辦理或代為領取護照，並載送前往桃園國際機場；詹姓男子負責偽造赴柬埔寨國人的COVID-19疫苗接種紀錄卡；朱姓和林姓男子則負責安排、接送受召募之國人前往桃園國際機場。

    3名南投人誤以為出國當職員就有4月高薪，去年七月間由蔡男和林男載送至桃園國際機場，到達柬埔寨就被接至特定地點，警告如不服從、報警或發定位，將予以毆打、電擊，並有人遭拘禁，且不提供食物、棉被。

    這3名被害人後來向家人求救，據了解有兩人的家屬籌到錢付贖金，另有1人是由警方救回，南投地檢署依意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外、人口販運防制法等罪嫌，將蔡姓等4名男子提起公訴。

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