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    首頁　>　社會

    「看到兒子會想起前任」害親兒瘦弱、摔死 狠母判3年8月

    桃園市溫姓女子帶著與前男友所生的兒子嫁人，卻稱看到兒子會想起前任，讓兒子吃不好嚴重營養不良，且見兒子摔倒後也無積極作為釀成死亡結果，被桃園地院依妨害幼童發育罪及過失致死罪判處3年8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市溫姓女子帶著與前男友所生的兒子嫁人，卻稱看到兒子會想起前任，讓兒子吃不好嚴重營養不良，且見兒子摔倒後也無積極作為釀成死亡結果，被桃園地院依妨害幼童發育罪及過失致死罪判處3年8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    2023/03/14 15:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名溫姓女子2019年間嫁給周姓男子、帶著與前男友生的兒子同住，溫女卻不給兒子吃飯，造成兒子嚴重營養不良、骨瘦如柴，且見兒子從高處摔落呼吸困難也無積極作為，釀成死亡悲劇；桃園地院審理時，溫女稱說是家貧才無法給小孩足夠營養，坦承疏於照顧而讓兒子摔倒死亡，法官依妨害幼童發育罪及過失致死罪判處溫女3年8月徒刑，周男依妨害幼童發育共犯判刑2年。可上訴。

    檢警調查，溫女於2017年7月間與前男友交往時生下兒子，不久後分手與周男交往，並於2019年8月生下周男女兒，次月與周男結婚。溫女一家4口在八德租屋居住，2幼童都由溫女照顧，2021年11月間其兒子從沙發跌落送醫不治，醫院發現其子骨瘦如柴，通報疑似虐童事件，溫女警詢時稱說因為看到兒子會想起前男友，而讓兒子吃比較少，案情才告曝光。

    法院審理時，溫女坦承疏忽導致兒子跌落沙發死亡，但她否認不給兒子吃飯的凌虐行為，辯稱兒子發育不良是因為家境不好，才無法給予足夠的營養；周男則稱有領養溫女兒子的打算，也坦承沒盡到父親的責任，但推稱主要都是溫女照護子女。

    法官調查，溫女兒子體型乾瘦、頭部較大，與一般偏食造成四肢瘦小、腹部較大的體型有別，且經法醫解剖鑑定，確認有長期營養不良情形；溫女雖稱家境貧寒，一家4口經常吃不飽，但溫女與周男體型與常人無異，2人所生的女兒也發育正常，而溫女警詢時一度稱「看到兒子會想到前男友，所以給他吃的比較少」，認定其子營養不良是差別待遇的結果。

    法院審理認為，溫女凌虐兒子造成無法挽回的後果，犯後又飾詞狡辯，周男也避重就輕，審酌2人均無前科，素行尚可，分別量處3年8月、2年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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