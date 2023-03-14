和美命案板模工人稱「被輕視」砍人 死者家屬斥︰雙方根本不熟

彰化縣和美鎮傳出凶殺案，洪姓男子訪友遭賴姓男子持刀砍傷不治。（資料照，民眾提供）

2023/03/14 14:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮昨天發生凶殺命案，67歲洪姓男子訪吳姓友人卻遭36歲賴姓板模工人持西瓜刀砍殺不治，賴男遭逮後供稱，因為洪男與朋友說話太大聲，讓他有被輕視感覺才會行凶，但被害家屬與友人駁斥嫌犯說法，完全不熟又何來輕視。

洪姓男子昨天到和美鎮和頭路一處鐵皮工廠改裝的出租雅房訪友，正當洪男跟吳姓友人在房間外走廊聊天時，同樣也租房子在此的賴男卻持刀朝洪男後頸處砍了一刀，洪男大量出血，送往彰基搶救不治，和美警方也隨後在命案現場附近逮捕賴嫌。

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洪男的兒子看到父親訪友卻被砍不治，完全無法接受這個事實，而吳男也同樣難以理解，因為彼此沒有金錢往來，很少交談，也無恩怨，對於賴嫌供稱下手動機是說話太大聲，感覺被輕視，則強調根本沒有這回事。

昨天的命案現場為鐵皮屋隔了1、20間雅房出租，所有房客共用2間衛浴與客廳，現場其它房客透露，賴嫌大約租了2、3個月，吳姓男子租了2、3年，由於吳男與賴嫌所租的雅房分別是最右邊與最左邊，也同樣都是在營建工地打工，因此，2人有打過照面但不熟，而洪男因為也常來找吳男，也見過賴嫌。

至於，賴嫌供稱砍人的原因是「說話太大聲」，有輕視的感覺，其它承租雅房的房客透露，凶殺案發之前，並沒有聽到有人在大聲說話，直到賴男持刀砍人，才知道出事了。

和美凶殺案今天進行相驗，彰化地檢署檢察官決定進一步解剖，以釐清洪男的死因，由於賴男對犯案動機交待不清，也將聲請羈押，以進一步調查。

彰化縣和美鎮傳出凶殺案，洪姓男子訪友遭賴姓男子持刀砍傷不治。（資料照，民眾提供）

賴姓男子行凶後遭到警方逮捕，賴嫌供稱犯案原因是說話太大聲，覺得被輕視，但遭到被害親友的駁斥。（資料照，民眾提供）

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