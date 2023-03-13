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    3/13 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜 今彩539頭獎800萬開出2注

    今晚（3月13日）第112000061期今彩539頭獎開出2注；第112000061期雙贏彩、第112000021期威力彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月13日）第112000061期今彩539頭獎開出2注；第112000061期雙贏彩、第112000021期威力彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/13 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月13日）第112000061期今彩539頭獎開出2注，分別在台北市信義區松山路467號1樓「再發行」、台中市東勢區三民街61號「友誼商行」開出；第112000061期雙贏彩、第112000021期威力彩頭獎均摃龜。

    第112000021期威力彩中獎號碼為「第一區：10、11、16、21、30、34，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得252萬6278元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共261注中獎，每注可得4000元；陸獎共1469注中獎，每注可得800元；柒獎共3559注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9157注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1229注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3289注中獎，每注可得100元。

    第112000021期38樂合彩中獎號碼為「10、11、16、21、30、34」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共80注中獎，每注可得5750元；二合共1953注中獎，每注可得750元。

    第112000061期雙贏彩中獎號碼為「02、04、07、09、11、12、13、14、16、17、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎共1316注中獎，每注可得100元。

    第112000061期今彩539中獎號碼為「02、10、23、30、35」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7449注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬579注中獎，每注可得50元。

    第112000061期39樂合彩中獎號碼為「02、10、23、30、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8781注中獎，每注可得1125元。

    第112000061期3星彩中獎號碼為「688」，正彩共51注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000061期4星彩中獎號碼為「9272」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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