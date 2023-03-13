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    7月大男嬰食用雞蛋過敏家人開車送醫 警車開道救回一命

    男嬰阿嬤下車後急忙跑向清泉派出所救助警方警車開道，迅速將孫子送醫。（圖由民眾提供）

    男嬰阿嬤下車後急忙跑向清泉派出所救助警方警車開道，迅速將孫子送醫。（圖由民眾提供）

    2023/03/13 10:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區1名7個月大男嬰，因食用雞蛋過敏，啼哭不止，且臉部紅腫、嚴重過敏，男嬰父見狀趕緊開車，載著男嬰祖母抱著男嬰就醫，但車行至沙鹿區清泉派出所門口，男嬰祖母見男嬰狀況不好，神色慌張地跑進派出所求救，大喊「趕緊吔！我孫子很嚴重，幫忙一下，拜託」，員警見狀立即駕駛巡邏車協助開道，並沿路開啟警示燈、鳴笛，原本14分鐘的路程，7分鐘就將男童送抵梧棲童綜合醫院就醫，目前男嬰已平安出院。

    清水分局表示，本月9日下午2點左右，1名阿嬤急忙跑進清泉派出所求助，原來是其孫子臉部紅腫、嚴重過敏，兒子開車載她帶男嬰就醫，但沿途車行緩慢，男嬰哭聲卻越來越薄弱，且出現呼吸困難，手腳呈現捲曲狀，家人十分擔心，見到派出所才希望警方協助開道，將男嬰儘快送醫。

    員警黃煜埕了解後，因事況緊急，若叫救護車可能錯失搶救時間，立即駕駛巡邏車協助開道，7分鐘就將男嬰安全送到醫院救治，男嬰經緊急治療，平安出院，10日上午，家屬特別前往清泉派出所感謝員警協助，並表示醫師指男嬰是因食雞蛋過敏，幸好有警方的幫忙，否則後果不堪設想。

    清泉派出所長吳嘉瑋表示，民眾若身體不適應向119救護人員請求協助。惟為民服務是警察工作的一環，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫。救命如救火分秒必爭，提醒用路人，如路上聽聞救護車、警車或其他公務車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行經方向並減速讓行。

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