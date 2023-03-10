引誘小女友剃毛拍裸照還動粗硬上 20歲男判刑5年6月

20歲葉姓男子與15歲少女小思（化名）交往後除了3度動粗硬上外，還以「第一次做愛要拍照留念」引誘小思拍攝猥褻照，甚至2度幫她剃除下體體毛後拍裸照，之後又傳訊威脅小思：「你不回來就把你照片傳出去」等被告。（情境照）

2023/03/10 11:26

〔記者王定傳／新北報導〕20歲葉姓男子與15歲少女小思（化名）交往後除了3度動粗硬上外，還以「第一次做愛要拍照留念」引誘小思拍攝猥褻照，甚至2度幫她剃除下體體毛後拍裸照，之後又傳訊威脅小思：「你不回來就把你照片傳出去」等，新北地院審理後依刑法成年人對少年故意犯強制性交罪，及兒童及少年性剝削防制條例等，判處葉男5年6月徒刑及拘役50日與30日。

檢方調查，葉男在2021年與小思交往後沒多久，就把她帶回住處強行硬上，結束後還以「第一次做愛要拍照留念」、「想要在妳不在時看照片滿足性需求」為由，引誘小思拍攝裸照；隔年2月，葉男竟動粗要求發生性行為，甚至嗆說：「要離開我家的話，就要跟我做」硬上得逞。

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同年3、4月間，葉男還幫小思剃除下體體毛，以「我真的很想拍」為由，拍攝小思的裸照，沒多久，葉男以小思與朋友逛街讓他很擔心為藉口，與小思發生口角，再以「必須拍舔乳頭的照片讓我放心」，引誘小思拍攝猥褻照，後來他再度幫小思剃除下體體毛，並拍攝裸照。

檢方調查，去年9月間，葉男藉口小思與男性朋友聊天動粗打人，2天後又不顧小思反抗強行硬上，甚至還傳訊恫嚇：「你不回來就把你照片傳出去」，要脅小思不得自由選擇交往對象及接聽電話；被害者忍無可忍提告，葉男坦承犯行。

合議庭斥責葉男為逞一己私慾，對小思強制性交3次得逞，並引誘小思拍攝猥褻照4次，還犯下傷害、強制行為，對被害者的身體權、性自主權、行為自由權均未予尊重，造成小思於交往期間身心受創，犯罪所生損害甚鉅，但考量他審理時終能坦承犯行，卻未和解，依成年人對少年故意犯強制性交罪、引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪、成年人對少年故意犯傷害及強制未遂罪判刑。

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