檢舉魔人抓「機車」違規罰單寫「汽車駕駛人」 民眾霧煞煞

台中市大里區張姓民眾因騎機車未打方向燈遭檢舉，罰單上卻寫「汽車駕駛人」，令民眾相當困惑。（圖取自張芬郁臉書）

2022/12/31 15:54

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區張姓民眾近期收到一張罰單，他在11月10日10點多騎車行經工業路、工業九路口，閃過右側汽車，再回到右邊停等紅綠燈，遭到檢舉，罰單上寫「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，令他感到不解。市議員張芬郁表示，要求交通執法單位，嚴格檢視行車紀錄器擷取而來的檢舉照片，使用當事人理解的語言，勿出現個人主觀的開罰理由。

張芬郁提出幾點可議之處，罰單「未依規定使用方向燈」指的是變換「車道」嗎？罰單寫的是汽車，受處罰對象也是「汽車所有人」，當事人還以為被開罰的是違停的汽車車主。

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張芬郁表示，遵守交通規則人人有責，請執法者寄出每張罰單時，嚴格檢視並且使用當事人理解的語言，不要徒增民怨，迫使當事人必須先繳付後再去提訴訟，「民眾為了拚三餐還要為1200元去打官司？多少人是忍氣付了算」。

霧峰分局交通組長郭育奇說明，依據道路交通管理處罰條例第3條8款的用詞定義，「車輛」指非依軌道電力架設，而以原動機行駛之汽車（包括機車）、慢車及其他行駛於道路之動力車輛。另依道路交通安全規則第2條1項1款則定義，「汽車」指在道路上不依軌道或電力架線而以原動機行駛之車輛（包括機車）。

郭育奇表示，再次檢視檢舉影像，重機車於11月10日10時24分行經工業路與工業九路口，變換車道，跨越快慢車道分隔線，未依規定使用方向燈，依據道路交通管理處罰條例第42條予以舉發。

郭育奇表示，罰單上的「違規事實欄」內容為舉發員警審視該案違規態樣，所對應適用道交條例法條，於智慧型執法系統輸入，由系統自動產出顯示。分局將持續加強員警教育訓練，要求所屬承辦人員審慎處理交通違規檢舉案件，以提升執法品質，保障民眾權益。另有關違規事實將機車含括在汽車內，將函請警察局轉警政署修法改進。

台中市大里區張姓民眾日前行經工業路、工業九路口，因未依規定使用方向燈挨罰。（圖取自張芬郁臉書）

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