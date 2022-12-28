為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    產婦破水塞車陣 警鳴笛6分鐘急送醫院產子

    台中一名徐姓孕婦日前突然破水、落紅，所幸半路碰上巡邏員警，一路鳴笛護送至醫院順利生產，家屬感謝員警的熱心協助。（記者陳建志翻攝）

    台中一名徐姓孕婦日前突然破水、落紅，所幸半路碰上巡邏員警，一路鳴笛護送至醫院順利生產，家屬感謝員警的熱心協助。（記者陳建志翻攝）

    2022/12/28 19:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區26歲徐姓孕婦日前傍晚發現羊水破了，子宮又急速收縮、疼痛難耐，妹妹見狀趕緊開車載姊姊至大里區仁愛醫院生產，不料剛好下班時間塞在車陣中動彈不得，所幸剛好看到霧峰分局巡邏警車，妹妹攔車請求協助，員警獲知後立刻鳴笛緊急護送到醫院，原本需20分鐘車程，最後只花6分鐘就趕到醫院，順利產下男嬰，讓家屬感謝警方的熱心協助。

    霧峰分局仁化派出所巡佐李守正、警員彭志軒日前傍晚5點多，巡邏行經大里區至善路停等紅燈時，一名徐姓女子突然焦急拍打車窗「警察先生，我姊姊快生羊水破了，要趕到大里仁愛醫院生產，可以拜託你們嗎？」員警一聽為爭取時間，立刻請她們坐上警車，一路鳴笛護送到醫院，若依當時下班塞車的車況需約20分鐘車程，經警方緊急協助護送僅花6分鐘，便將徐姓孕婦安全護送到醫院生產。

    徐女妹妹表示，姐姐原本預產期還有2星期，沒想到當天傍晚突然破水落紅，送往醫院途中又碰到塞車，讓他們嚇壞了，所幸碰到警方協助護送，讓姊姊順利生產、母子均安，稱讚若不是警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。

    霧峰分局長李建興表示，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助的民眾，盡點棉薄心力，能看到新生命平安誕生，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    等不及了！懷孕7月婦人路旁突分娩 警消急捧「寶寶的頭」送醫
    2022/11/30 12:46

    等不及了！懷孕7月婦人路旁突分娩 警消急捧「寶寶的頭」送醫
    產後莫名放空、掉淚、沒耐心？ 小心憂鬱症上身
    2022/04/14 20:23

    產後莫名放空、掉淚、沒耐心？ 小心憂鬱症上身

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    減痛分娩降低產程不適 更減少重大妊娠併發症
    2022/03/16 05:30

    減痛分娩降低產程不適 更減少重大妊娠併發症
    產婦急診室門口臨盆 檢疫站護理人員見狀急通報
    2020/04/09 14:44

    產婦急診室門口臨盆 檢疫站護理人員見狀急通報

    新北光復中和海山高中跨校天地探索
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播