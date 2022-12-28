產婦破水塞車陣 警鳴笛6分鐘急送醫院產子

台中一名徐姓孕婦日前突然破水、落紅，所幸半路碰上巡邏員警，一路鳴笛護送至醫院順利生產，家屬感謝員警的熱心協助。（記者陳建志翻攝）

2022/12/28 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區26歲徐姓孕婦日前傍晚發現羊水破了，子宮又急速收縮、疼痛難耐，妹妹見狀趕緊開車載姊姊至大里區仁愛醫院生產，不料剛好下班時間塞在車陣中動彈不得，所幸剛好看到霧峰分局巡邏警車，妹妹攔車請求協助，員警獲知後立刻鳴笛緊急護送到醫院，原本需20分鐘車程，最後只花6分鐘就趕到醫院，順利產下男嬰，讓家屬感謝警方的熱心協助。

霧峰分局仁化派出所巡佐李守正、警員彭志軒日前傍晚5點多，巡邏行經大里區至善路停等紅燈時，一名徐姓女子突然焦急拍打車窗「警察先生，我姊姊快生羊水破了，要趕到大里仁愛醫院生產，可以拜託你們嗎？」員警一聽為爭取時間，立刻請她們坐上警車，一路鳴笛護送到醫院，若依當時下班塞車的車況需約20分鐘車程，經警方緊急協助護送僅花6分鐘，便將徐姓孕婦安全護送到醫院生產。

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徐女妹妹表示，姐姐原本預產期還有2星期，沒想到當天傍晚突然破水落紅，送往醫院途中又碰到塞車，讓他們嚇壞了，所幸碰到警方協助護送，讓姊姊順利生產、母子均安，稱讚若不是警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。

霧峰分局長李建興表示，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助的民眾，盡點棉薄心力，能看到新生命平安誕生，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。

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