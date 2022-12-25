為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    躲舞廳密室辯「上廁所」 警逮8名越籍失聯移工

    桃市警桃園分局於耶誕夜執行擴大臨檢，其中，武陵派出所於轄區中山東路某舞廳意外在暗門內逮到8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警桃園分局於耶誕夜執行擴大臨檢，其中，武陵派出所於轄區中山東路某舞廳意外在暗門內逮到8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/25 17:07

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市警桃園分局於耶誕夜舉行擴大臨檢，其中武陵派出所於轄內某家移工舞廳臨檢時，意外發現有間包廂內仍播放著歡快的歌曲，桌上還有餐點酒水，卻空無一人，經員警在包廂內仔細摸索，赫然發現角落有個小門，打開發現裴姓等8名男子均為失聯的越南籍移工，警詢後依法移請移民署桃園專勤隊收容。

    桃園分局表示，為淨化社會治安，維護市民居住安全，警方於例假日執行威力掃蕩勤務，針對旅賓館、KTV、移工舞廳等易滋生事端場所，以優勢警力進行臨檢查察，展現警方嚴格執法的決心，嚇阻違法分子蠢動。

    武陵派出所昨晚10點20分，臨檢轄內中山東路某移工舞廳時，員警發現舞廳包廂內視聽設備仍播放歌曲，桌上擺著酒水、餐點卻未發現有人進出，員警在包廂內仔細搜尋，注意到角落的小門，打開一看裡面竟躲藏了裴姓等8名男子（均為越南籍移工），他們提出各項解釋，包括因為喝醉酒或上廁所半路被帶到密室躲起來。經員警查證8人早已被通報為失聯移工，全案依法移請移民署桃園專勤隊收容。

    警方呼籲，年關將近，桃園警方將持續強力執行威力掃蕩勤務，呼籲業者要善盡職責，遵守「三不得 兩通報」原則，配合警方執行臨檢查察，共同維護社會治安。

    桃市警桃園分局武陵派出所員警於耶誕夜執行擴大臨檢勤務時，在轄區中山東路某舞廳查緝時，意外在暗門內逮到包括裴姓等8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警桃園分局武陵派出所員警於耶誕夜執行擴大臨檢勤務時，在轄區中山東路某舞廳查緝時，意外在暗門內逮到包括裴姓等8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    同鄉報好康能日領1500元 2越籍失聯移工一同失業一同遭逮
    2022/11/28 16:04

    同鄉報好康能日領1500元 2越籍失聯移工一同失業一同遭逮
    見警就急入按摩店 逃逸越南移工仍被識破逮捕
    2022/11/12 12:48

    見警就急入按摩店 逃逸越南移工仍被識破逮捕

    感受海的春夏秋冬 獨愛「這裡」
    澎湖40移工失聯？移民署發現僅7人業主通報 目前已追回3人
    2022/11/05 22:04

    澎湖40移工失聯？移民署發現僅7人業主通報 目前已追回3人
    宜蘭地下漁貨工廠被檢舉 查獲12名非法移工
    2022/11/04 09:17

    宜蘭地下漁貨工廠被檢舉 查獲12名非法移工
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播