躲舞廳密室辯「上廁所」 警逮8名越籍失聯移工

桃市警桃園分局於耶誕夜執行擴大臨檢，其中，武陵派出所於轄區中山東路某舞廳意外在暗門內逮到8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/25 17:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市警桃園分局於耶誕夜舉行擴大臨檢，其中武陵派出所於轄內某家移工舞廳臨檢時，意外發現有間包廂內仍播放著歡快的歌曲，桌上還有餐點酒水，卻空無一人，經員警在包廂內仔細摸索，赫然發現角落有個小門，打開發現裴姓等8名男子均為失聯的越南籍移工，警詢後依法移請移民署桃園專勤隊收容。

桃園分局表示，為淨化社會治安，維護市民居住安全，警方於例假日執行威力掃蕩勤務，針對旅賓館、KTV、移工舞廳等易滋生事端場所，以優勢警力進行臨檢查察，展現警方嚴格執法的決心，嚇阻違法分子蠢動。

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武陵派出所昨晚10點20分，臨檢轄內中山東路某移工舞廳時，員警發現舞廳包廂內視聽設備仍播放歌曲，桌上擺著酒水、餐點卻未發現有人進出，員警在包廂內仔細搜尋，注意到角落的小門，打開一看裡面竟躲藏了裴姓等8名男子（均為越南籍移工），他們提出各項解釋，包括因為喝醉酒或上廁所半路被帶到密室躲起來。經員警查證8人早已被通報為失聯移工，全案依法移請移民署桃園專勤隊收容。

警方呼籲，年關將近，桃園警方將持續強力執行威力掃蕩勤務，呼籲業者要善盡職責，遵守「三不得 兩通報」原則，配合警方執行臨檢查察，共同維護社會治安。

桃市警桃園分局武陵派出所員警於耶誕夜執行擴大臨檢勤務時，在轄區中山東路某舞廳查緝時，意外在暗門內逮到包括裴姓等8名越籍失聯移工。（記者陳恩惠翻攝）

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