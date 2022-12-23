為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南經發局長陳凱凌涉貪收押 傳被搜到「牛皮紙袋」時腿軟……

    台南市經發局長陳凱凌涉貪被收押禁見。（資料照）

    台南市經發局長陳凱凌涉貪被收押禁見。（資料照）

    2022/12/23 00:29

    〔記者王捷／台南報導〕台南市經發局長陳凱凌涉貪，今天（23日）凌晨被台南地院裁定收押。據透露，這件貪瀆案蒐證約1年，陳凱凌可能不只接受光電業者行賄，還有土地開發商、建商，並且不只在台南任政務官時涉貪。檢調人員21日搜索他的豪華公寓，發現牛皮紙袋的現金時，陳凱凌一度腿軟站不穩，接著表達行使緘默權，拖到律師來才願意開口。

    陳凱凌任職政務官期間，在高雄、台南市府都受到重用，到台南以後就搬進1坪約20萬的豪華公寓，成為「光電業者」的鄰居。今年2月，許多藍營議員接到黑函，內容大多是指陳凱凌接受行賄，有藍營議員在議會爆料此事，但支持「光電業者」的綠營議員挺身護航，陳凱凌還因此對藍營議員提告。

    然而，在21日陳凱凌涉貪案曝光，相關人員到南市府、陳凱凌住處搜索時，又有人放出風聲給媒體，強調與光電無關，並拿出藍營議員的爆料，想導向與七股開發案相關，但是這個訊息沒有獲得檢方正式證實。

    據檢調透露，這件貪污案由南檢檢察長葉淑文親自坐鎮，專案小組主管直接跟她回報案情，陳凱凌可能長期接受廠商行賄，主要的證據來自內部會議紀錄、錄音，是內部吹哨者所提供，有些甚至是來自核心會議，只有2、3人參加，行賄的業者疑似不只光電能源業，還有土地開發、建商，懷疑陳凱凌不只在台南任內涉貪，也因為有這些證據，才能獲得院檢支持核發搜索票。

    不過，陳凱凌涉貪案牽扯許多人，為了維護未來司法程序，相關人員都被下封口令，但還是傳出陳凱凌住家被搜索時，有專案小組成員發現裝有賄款的牛皮紙袋時，他嚇得一度腿軟，需要旁人攙扶，對這筆現金還有牛皮紙袋內的名片，他保持緘默，直到律師抵達才做筆錄，不過最後仍無法交代財產來源，因此檢方認為他涉貪污治罪條例，職務上機會詐取財物罪，還有財產來源不明罪嫌聲押。

    陳凱凌的手機被相關單位查扣，目前打算復原手機內的訊息，向上溯源行賄廠商，由於陳凱凌對不明財務交代不清，南院認為他有串供、滅證的疑慮，今天凌晨裁定羈押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    點名黃偉哲面對市政沉痾 林飛帆：對問題視而不見只會更糟
    2022/12/22 22:54

    點名黃偉哲面對市政沉痾 林飛帆：對問題視而不見只會更糟
    台南經發局長陳凱凌涉貪 綠委賴惠員：裝睡的人永遠叫不醒
    2022/12/22 19:37

    台南經發局長陳凱凌涉貪 綠委賴惠員：裝睡的人永遠叫不醒

    直播驚見女神現身 這款「發光霜」爆紅
    經發局長涉貪議員砲轟 黃偉哲：本月中就決定不讓他當局長
    2022/12/22 13:06

    經發局長涉貪議員砲轟 黃偉哲：本月中就決定不讓他當局長
    台南經發局長陳凱凌涉貪去職 黃偉哲：全力配合檢調偵辦
    2022/12/22 10:15

    台南經發局長陳凱凌涉貪去職 黃偉哲：全力配合檢調偵辦

    超狂！誠實房仲2022開240店、增3千人
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播