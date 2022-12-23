台南經發局長陳凱凌涉貪收押 傳被搜到「牛皮紙袋」時腿軟……

台南市經發局長陳凱凌涉貪被收押禁見。（資料照）

2022/12/23 00:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市經發局長陳凱凌涉貪，今天（23日）凌晨被台南地院裁定收押。據透露，這件貪瀆案蒐證約1年，陳凱凌可能不只接受光電業者行賄，還有土地開發商、建商，並且不只在台南任政務官時涉貪。檢調人員21日搜索他的豪華公寓，發現牛皮紙袋的現金時，陳凱凌一度腿軟站不穩，接著表達行使緘默權，拖到律師來才願意開口。

陳凱凌任職政務官期間，在高雄、台南市府都受到重用，到台南以後就搬進1坪約20萬的豪華公寓，成為「光電業者」的鄰居。今年2月，許多藍營議員接到黑函，內容大多是指陳凱凌接受行賄，有藍營議員在議會爆料此事，但支持「光電業者」的綠營議員挺身護航，陳凱凌還因此對藍營議員提告。

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然而，在21日陳凱凌涉貪案曝光，相關人員到南市府、陳凱凌住處搜索時，又有人放出風聲給媒體，強調與光電無關，並拿出藍營議員的爆料，想導向與七股開發案相關，但是這個訊息沒有獲得檢方正式證實。

據檢調透露，這件貪污案由南檢檢察長葉淑文親自坐鎮，專案小組主管直接跟她回報案情，陳凱凌可能長期接受廠商行賄，主要的證據來自內部會議紀錄、錄音，是內部吹哨者所提供，有些甚至是來自核心會議，只有2、3人參加，行賄的業者疑似不只光電能源業，還有土地開發、建商，懷疑陳凱凌不只在台南任內涉貪，也因為有這些證據，才能獲得院檢支持核發搜索票。

不過，陳凱凌涉貪案牽扯許多人，為了維護未來司法程序，相關人員都被下封口令，但還是傳出陳凱凌住家被搜索時，有專案小組成員發現裝有賄款的牛皮紙袋時，他嚇得一度腿軟，需要旁人攙扶，對這筆現金還有牛皮紙袋內的名片，他保持緘默，直到律師抵達才做筆錄，不過最後仍無法交代財產來源，因此檢方認為他涉貪污治罪條例，職務上機會詐取財物罪，還有財產來源不明罪嫌聲押。

陳凱凌的手機被相關單位查扣，目前打算復原手機內的訊息，向上溯源行賄廠商，由於陳凱凌對不明財務交代不清，南院認為他有串供、滅證的疑慮，今天凌晨裁定羈押。

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