國3蔬果貨車自撞護欄！果籃噴飛滿地「爆橘」6車損傷

國道3號凌晨發生載運蔬果的貨車自撞護欄，車上橘子、柳丁、果籃噴飛四散，不僅6輛車不慎撞到果籃受損，滿地爆橘，也一度封閉多個車道。（記者劉濱銓翻攝）

2022/12/16 12:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號219公里草屯路段，今凌晨1點多由37歲劉男駕駛的蔬果貨車，開車北上時竟自撞護欄，車上滿載柳丁、橘子散落一地，果籃還噴飛到對向車道，導致雙向車道有6輛車遭波及受損，沿路滿是「爆橘」，也一度封閉車道，所幸無人傷亡，劉男酒測值為零，不排除是疲勞駕駛釀禍，惟詳細肇因仍待調查。

國道警方表示，劉男今駕駛蔬果貨車北上，凌晨1點4分不慎自撞內側護欄，導致載運的橘子與果籃有許多都噴飛到對向車道，行經車輛反應不及，計有6輛車撞到果籃造成車損，所幸沒有人員受傷。

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由於南向車道滿是散落的橘子、柳丁，綿延約50公尺，國道巡邏警網獲報，隨即前往處理事故，並封閉南向多個車道，以及北向貨車自撞護欄的內側車道，所幸及時趕到，後續未再釀成追撞，直到凌晨快4點，清光路面散落物，才恢復正常通行。

警方說，事後檢測劉姓駕駛並未酒駕，惟凌晨發生自撞事故，不排除是精神不濟所致，惟詳細原因仍要釐清，並提醒民眾若於深夜、清晨行駛國道，務必衡量自身狀況，若精神不佳可至各服務區駕駛人休息室短暫休息再上路，以維自身與行車安全。

國道3號凌晨發生載運蔬果的貨車自撞護欄，車上橘子、柳丁、果籃噴飛，導致有6輛車不慎撞上受損。（記者劉濱銓翻攝）

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