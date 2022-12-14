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    「女力」男星想看女友手機被拒 一出手真的出事了

    「女力」男星林曜晟想看女友受機被拒，竟抓女友頭部想以五官解鎖，女友也反擊，情侶雙雙受傷，士檢依傷害罪嫌起訴兩人。（資料照）

    「女力」男星林曜晟想看女友受機被拒，竟抓女友頭部想以五官解鎖，女友也反擊，情侶雙雙受傷，士檢依傷害罪嫌起訴兩人。（資料照）

    2022/12/14 10:35

    〔記者溫于德／台北報導〕曾演出《女力報到》系列的男星林曜晟（藝名博焱），今年5月2日與女友在住處家隔離時，為查看女友手機內容，竟抓女友頭部想以五官解鎖，女友也反擊，林男後來還恫嚇「把你關在更衣間，要耗大家一起耗」，士林地檢署偵結，依傷害罪嫌起訴兩人。

    林曜晟是在今年4月底確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並與女友一同居家隔離，5月2日凌晨4時許，林男想看女友手機內容，經詢問手機密碼被拒後，林男拿手機鏡頭照女友臉部，女友用雙手遮臉，兩人隨即發生拉扯。

    女友說，林曜晟當下把她壓在床上，雙腳跨在身體兩側，接著把她的雙手壓在臉旁，讓她無法掙脫，她才會用嘴巴咬傷林男拇指，屬於防衛行為；後來她躲進更衣間，用身體擋住門板，林男此時又恫嚇她「不給我手機密碼，我就把你關在更衣間，要耗大家一起耗」。

    上午7時許，女友自行就醫前，先拍下嘴角流血、大腿血跡、衣服沾有血漬等照片，林曜晟則追到醫院拿手機對著醫院隔離區拍照，但被醫護人員要求離開隔離區，此時女友也持手機錄下，並將畫面傳給弟弟，以向媒體爆料林男打人。

    林曜晟事後上臉書貼出手寫道歉信，自稱「因私事原因與女友爭執，不慎發生不愉快，導致我與女友雙方都有受傷，對於自己情緒管控失當，深感懊悔」，至於林男身上也有多處撕裂傷。

    士檢考量林曜晟與女友都承認動手傷人，均依傷害罪嫌起訴。林男控告媒體誹謗部分，士檢認為報導內容與公共利益有關，屬於可受公評之事，故對媒體以及提供影片的張女及其弟弟均處分不起訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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