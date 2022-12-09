9旬翁受困10公尺深古井 澎縣消防局架梯救人

9旬老翁因撿拾水桶，受困10公尺深的水井。（澎湖縣消防局提供）

2022/12/09 11:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉南寮村今日傳出9旬老翁受困古井意外，由於距離地面有10公尺高，民眾不敢輕易下井救人，緊急向澎湖縣政府消防局求援，消防局人員趕抵現場後，立即架設雙節梯，並由小隊長許芳雄進入井底，將老翁護送上來。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午7時59分受理民眾報案指稱，湖西鄉南寮村大廟後方有民眾「跌落」井中，請求派員前往救援。消防局獲報後，立即派遣湖西分隊3車5人前往搶救，由小隊長許芳雄指揮搶救。

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勤務人員到場後，受困吳姓民眾〈男性，93歲，住湖西鄉南寮村）係為撿拾水桶，自行爬下古井，因體力不繼無力爬出而受困。

由於該古井深約10公尺，水深約達該民眾腰部，吳姓老翁意識尚清醒，無立即性危險。勤務人員立即於井中架設雙節梯加掛梯，並由小隊長許芳雄進入井中，戒護確保該民眾安全，一同爬梯至地面脫困。上午8時24分順利協助受困民眾脫困，所幸該民眾意識清醒，無受傷或不適情形，並拒絕送醫。

澎湖因青壯人口流失，務農多為年長居民，加上早期農田使用自鑿井，以確保穩定水源輸出，並無加裝防護措施 ，因此屢傳人畜掉入古井意外，因地處偏僻，呼救也無人回應，所幸老翁經人及時發現，否則恐將陷入危機。

澎湖縣政府消防局架設雙節梯，讓老翁順利脫困。（澎湖縣消防局提供）

由於水井距離地面10公尺，消防局人員架設雙節梯搶救。（澎湖縣消防局提供）

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