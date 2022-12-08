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    首頁　>　社會

    毒男女闖紅燈遇警赤腳逃 女警霸氣喝斥逮人

    一對20多歲的男女看到警方心虛，騎機車闖紅燈還拒檢逃逸，逃入死巷後仍被台南永康警方逮獲，警方在2人身上及機車置物箱查獲毒品咖啡包。（圖由永康警方提供）

    一對20多歲的男女看到警方心虛，騎機車闖紅燈還拒檢逃逸，逃入死巷後仍被台南永康警方逮獲，警方在2人身上及機車置物箱查獲毒品咖啡包。（圖由永康警方提供）

    2022/12/08 15:37

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一對20多歲的男女共乘機車闖紅燈，遇警攔查拒檢逃逸，棄車拔腿狂奔，顧不得腳上的人字拖鞋脫落，赤腳落跑，被永康警分局大橋派出所員警先後追上，女警黃于欣甩出警棍大聲喝斥，嫌犯當場束手就擒，警方在2人的身上及機車置物箱內查獲毒品愷他命4包及摻有第三級毒品 BK-MDMA 咖啡混合包38包（重103 公克）。

    警方表示，顏姓嫌犯與宋姓女嫌犯昨（7）日上午共乘機車欲去找朋友，行經台南市永康區大橋一街與東橋一路口時，看到正在執行巡邏勤務的永康警分局大橋派出所警員張瑞麟、黃于欣，宋女因身上攜帶毒品，心虛要求顏男趕快騎走，不料卻弄巧成拙，反而因闖紅燈引起警方注意。2嫌拒絕警方攔檢，加速騎到巷子裡企圖逃逸，卻因跑進死巷，無路可逃，只好棄車往雜草叢生的空地逃跑，宋姓女乘客因體力不支，被女警黃于欣追上，當場查獲毒品愷他命4包。

    顏男跳進大排水溝躲避查緝，但員警仍在熱心民眾的通報下，逮到趁亂返回棄車處企圖騎車逃跑的顏姓男嫌，在機車置物箱內查獲毒品咖啡混合包38包。

    由於2嫌當時均穿著「人」字拖鞋，逃跑過程中顧不得拖鞋掉了，光著腳繼續跑，被捕時2人腳部均有多處擦挫傷。

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