「南迴驛」再傳爭議 店面設計涉抄襲侵權

「南迴驛」自今年10月正式對外營運以來就傳出多起爭議。（記者陳賢義攝）

2022/12/07 15:40

〔記者陳賢義／台東報導〕位於尚武漁港旁的「大武之心南迴驛」，是台東最大的休息站，也被譽為「全台最美的公路休息站」，以燈塔意象作為設計的新穎外觀吸睛，但自10月正式營運以來，民怨接踵而至，停車場設計不良，又傳出站內商家店面設計涉抄襲侵權，原創者責成經紀人協助善後，台東縣政府也強調將站在維護原創藝術家的立場，協助雙方妥善處理。

南迴驛是縣府委外經營，內部設置賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳等設施，提供用路人用餐、休息、停車之服務，是旅人途經南迴公路必定要停留之處，另充分利用位處漁港邊的地理優勢，讓旅人輕鬆休息的同時也能欣賞無敵海景。

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發現自己的作品被盜用，原創藝術家怒火難抑，臉書洩怨「很煩、很難過、很受傷，又被盜圖了，而且一次9個作品，完全不能原諒」，但行事低調地不願事態擴大，求助經紀人。

縣農業處長許家豪表示，近日南迴驛的服務台收到有民眾反映，其室內設計所使用圖象疑有藝術家於網路媒體上反應，有數件作品未經授權被使用在整體裝潢上，將站在維護原創藝術家的立場協助雙方妥善處理。

營運店商南仁湖集團表示，室內裝潢相關圖像的呈現，是委託他家室內設計公司的專業設計師進行整體空間設計、相關設計的元素配置，第一時間得知此事後，已主動與該藝術家取得聯繫，並要求室內設計師與該藝術家的經紀人對口，雙方釐清有否侵權及可否授權的疑義，集團也會秉持誠意處理後續工作。

南迴驛再傳商家店面設計涉抄襲侵權。（記者陳賢義攝）

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