逢甲街頭虎媽硬推男童下車 網撻伐：配做父母嗎？

副駕駛座女子當街不斷把一名男童往外推，不讓上車。（擷自《爆料公社》）

2022/12/06 15:52

〔記者許國楨／台中報導〕有網友在臉書PO出一段令人怵目驚心影片，一輛休旅車臨停在中市逢甲商圈最熱鬧的街頭，一名男童不斷被推下車，幾經掙扎大哭才得以回到車上，引發撻伐，警方則表示未接獲報案，但初步檢視影片內容，休旅車除已違反道交條例，車上大人是否涉及違反兒少保護法，將通知車主到案釐清。

根據這段PO到臉書社團《爆料公社》的影片內容顯示，本月3日晚間8點多，該輛休旅車臨停在逢甲商圈內最熱鬧的速食店對面福星路、逢甲路口，當時路口號誌是紅燈，卻見到副駕駛座疑似媽媽的女子，打開車門後當街不斷把一名男童往外推，不讓上車。

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期間只看到男童大哭一直踢腳，好不容易經過一番努力才爬回車上，幸好女子似乎只是為了嚇唬男童，隨即才關上車門，由於當時車流量大，相當危險，而這段約20多秒的影片隨即引發熱議及撻伐，網友紛留言：「這樣方式嚇小孩，萬一真的出事要怪誰」、「太扯了！」、「嚇小孩的時間地點都不適合」、「檢舉他」。

而轄區第六分局今天說，雖未接獲報案，但初步檢視影片內容，休旅車在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，已違反道交條例第55條第1項第2款，可處300元以上600元以下罰鍰，另有關行為人是否涉及違反兒少保護法，警方將進一步通知車主到案釐清後，依規定通報辦理。

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