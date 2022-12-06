捐1億給校方蓋博物館卻未如期完工 她提告要求退款結果曝

廖黃香捐1億元給台藝大作為新建「有章藝術博物館」之用，但她認為校方未能如期完工，提告要求返還1億元，北院指台藝大未能如期完工是受到新冠肺炎與俄烏戰爭影響，判廖黃香敗訴。（資料照）

2022/12/06 10:05

〔記者溫于德／台北報導〕全球最大保麗龍廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐1億元給台灣藝術大學作為新建「有章藝術博物館」之用，但她認為校方未能如期完工，提告要求返還1億元。台北地院指，台藝大是受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、俄烏戰爭影響，並非刻意延宕，判廖黃香敗訴，即，台藝大免還1億元。

廖黃香說，自己是基於與時任台藝大校長黃光男多年情誼，於2011年7月25日捐1億元給校方，並指定用來新建「有章藝術博物館」，並約定台藝大2016年7月20日前應確定博物館地點、規模，且於2021年7月20日前完工落成並掛牌揭幕。

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然而，廖黃香因為始終無法了解「有章藝術博物館」的進展，要求台藝大退款未果，且台藝大遲至2016年7月25日才提出有章藝術博物館規劃構想書，並經教育部審查同意，但2021年11月工程仍未如願發包，台藝大也沒提出解決方案，因此，雙方約定已經失效，她要台藝大還1億元。

台藝大解釋，校方自2011年4月11日起至2021年10月21日間，曾經做過的工作包括選定館址、擬具工程規劃構想書、報請教育部審議、邀請專家學者擔任籌備委員會委員、召開籌備工作、行政院審定經費，並已進行6次公開招標，且於2020年5月22日取得新北市政府核發的「有章藝術博物館」之建造執照。

台藝大也說，「有章藝術博物館」之所以至今還未完工，是因為受到全球新冠肺炎及俄烏戰爭影響，導致營建物價大幅上漲、市場嚴重缺工缺料，加上受到民眾抗爭文化資產保存爭議，不能歸責於校方，拒絕返還1億元。

北院認為，台藝大未能依約於2021年7月20日前完工「有章藝術博物館」，確實未履行契約義務，但根據博物館會議紀錄可知，營造市場受新冠疫情、俄烏戰爭影響，導致台藝大未能如期完工，校方並未刻意延宕，判廖黃香敗訴。可上訴。

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