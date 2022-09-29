街友砍老翁被圍捕刺中警員右胸 合議庭認無殺人犯意

林員圍捕張男時遭張男持刀刺中右胸。（資料照）

2022/09/29 15:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲張姓街友今年5月在桃園市中壢區中正公園，因糾紛持刀砍傷74歲蔡姓老翁，中壢警分局中壢派出所林姓警員前往處理時遭張男持刀刺中右胸，林員奮力推開張男才倖免於難，不過，桃園地院合議庭認為張男並無殺人主觀犯意，改以傷害、意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務罪論斷，從一重依後者論處並判刑2年，涉及傷害蔡翁部分另判刑3月。

今年5月22日上午，張男在中正公園因場地使用及討菸被拒與蔡翁發生口角，亮出刀子朝蔡翁腹部、腿部攻擊，正在附近巡邏的林、楊2員獲報前往處理，張男見狀先是持刀朝楊員揮舞，再持刀轉向出聲嚇阻的林員跑去，林員因後退遭樹根絆倒，張男趁隙跨坐其上並持刀朝右胸行刺，林員奮力將張男推開，雙方持續對峙，直到支援警力趕抵拔槍後，張男才將刀子丟棄。

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張男被依傷害、殺人未遂罪起訴，他審理時坦承犯行，但否認有殺人犯意，辯稱因警察三番兩次來公園收街友東西，只是想嚇嚇警察而已，沒有要殺林員之意，林員後來爬起來，他也沒有繼續攻擊。

合議庭勘驗密錄器，當時張男先朝楊員揮舞刀子，後因林員喝斥才轉向，可見張男並非僅針對林男1人，難認張男對林員有何深仇大恨，而有將其殺害的動機；再者，林員是因絆到樹根跌倒，非因與張男扭打或被攻擊倒地，張男若有致林員於死故意，應會對林員猛力攻擊，且在林員起身時繼續刺擊，但張男被林員推開就未持續逼近或攻擊，足認張男是一時氣憤持刀傷害林員；另，林員受傷位置在右胸，固為人體重要臟器所在，但若張男有殺人故意，在跨坐其上時應得瞄準如左胸、頸部或頭部等更脆弱位置，同時無法排除張男只是持刀順勢往下刺、無瞄準特定部位的可能性，因此從動機、攻擊次數及程度等，難認張男有殺人犯意，也無法僅憑受傷位置就認定他有堅決殺意。

合議庭認為，張男刺警行為構成傷害及意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務罪，從一重依後者論處，審酌他僅因空間使用、抽菸問題即持刀攻擊蔡翁，又未能尊重員警依法執行職務權力，甚至持刀刺擊到場警員，犯罪情節比一般推擠、拍打員警或以武器作勢威嚇嚴重，另考量他犯後坦承、犯罪動機等理由，依意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務罪判刑2年，傷害蔡翁則判處3月，得易科罰金部分以每日1000元折算。

警方查扣張男犯案用刀子。（資料照）

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