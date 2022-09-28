可惡！按摩師搓揉人妻該邊辯「ㄏㄨㄟˊ」到 女校長也曾受害

蕭姓按摩師幫人妻推拿排出氣結，卻屢屢碰觸對方陰部、乳頭，趁機猥褻得逞，法官審理依對受照顧人之利用機會猥褻罪，判處徒刑10月。（情境照）

2022/09/28 19:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化蕭姓按摩師在彰化市經營推拿按摩個人工作室，日前一名人妻前往按摩，他卻心懷不軌，藉機用手搓揉其鼠蹊部、恥骨等敏感部位，也刻意碰觸陰道或乳頭等，令人妻感到羞愧，怒喊「不要按了」，但蕭男卻辯稱只是不小心「ㄏㄨㄟˊ」到。法官審理，依妨害性自主，對受照顧人之利用機會猥褻罪，判處徒刑10月。

蕭男於7年前也曾用相同犯罪方式指姦女校長，遭判1年4月，這次再犯，檢察官要求加重刑期1年5月至2年6月，結果「輕輕放下」，彰化地檢署表示，收到判決後將研議再提上訴。

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判決書指出，蕭男（56歲）與女友在彰化市共同經營推拿按摩工作室，2020年11月14日下午3時，一名人妻經母親介紹來按摩，藉此改善身體酸痛，原本選擇蕭男女友服務，但她正在按摩客人，便改由蕭男服務，人妻不疑有他，脫下全身衣物，換上有魔鬼氈的美容衣開始按摩，但蕭男心術不正，竟趁機搓揉人妻鼠蹊部、胸部，還數度刻意碰觸陰道口、肛門口及乳頭，事後人妻找來丈夫理論，蕭男全盤否認，還說別人抓都沒問題，人妻因此氣得對他提告。

被害人妻指出，蕭男按摩過程中，多次以推開氣結為由，將手伸進她的大腿內側鼠蹊部，手指也多次搓到陰道口跟肛門，令她感到又痛不舒服，她多次喊不要按了才罷手，結果蕭男就改按她胸部，她告知月經快來了，脹奶在痛不要按，可是蕭男仍掀開衣服的魔鬼氈說要按淋巴，但手卻一直在按胸部，還說「脹奶不正常就是有氣結」、「感受一下等一下應該會比較好」等語。

被害人妻也指控，蕭男多次以按摩之名掀開美容衣，最後胸部露出被看光光，她極力推開下終於穿上衣服，但沒想到蕭男仍直接用雙手從美容衣上方伸進去，揉搓她胸部兩側，當時她對此行為感到很害怕，但是現場已無其他客人，擔心過度反應的話，對方會對她不利，因此又大聲說不要按，藉此引起蕭男女友注意，對方才縮手，結果蕭男仍不罷休，又要按鼠蹊部，甚至要求她坐著呈大字型，將手伸進大腿內側按壓，最後她陰部實在感到不舒服，趕緊打電話叫丈夫來接送。

蕭男否認猥褻犯行並辯稱，工作室是一個開放空間，當時隔壁床還有女友在幫別人按摩，中間隔著一個布簾，所以根本沒有像女方所述荒謬、不符合情理的指控發生，他只有按到大腿內側，絕對沒有按到乳房及鼠蹊部，有碰到也只是不小心「ㄏㄨㄟˊ」到等語；蕭男女友說，人妻被推拿時有聽到喊痛，但沒有大聲呼救、激烈掙扎等強烈反應，也沒有要求改由她服務，事後送她芭樂，見她還有笑意，不認為蕭男有猥褻犯行。

法官審理認為，蕭男推拿行為類似醫療上照護關係，竟用此機會為上開猥褻行為，欠缺對他人身體及性自主權應予尊重的觀念，造成被害人身心受創，考量犯後否認犯行，且未與被害人達成和解，或徵得其原諒，依《對受照護之人利用機會猥褻罪》，累犯，處有期徒刑10月。

另外，蕭男曾於2015年對一名退休女校長進行按摩服務時，把手伸進內褲以手指插入陰道指姦得逞，還譏笑「不簡單，妳這個年紀還會濕」，導致女校長身心受創失眠，判處1年4月徒刑，這次犯行屬於累犯，檢方具體求刑1年5月至2年6月，盼以資嚴懲。

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