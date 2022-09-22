彰化勇警破竹聯幫、天道盟 獲黃明昭召見

鹿港警分局偵查隊分隊長陳俊成（右）獲警政署長黃明昭表揚。 （鹿港分局提供）

2022/09/22 11:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局偵查隊分隊長陳俊成，近2年來偵破竹聯幫12名成員涉嫌恐嚇取財、組織犯罪及偵破天道盟21名成員涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂等重大刑案，工作績效卓著，獲今年第19屆全國績優刑事警察人員，共有22名刑警獲警政署長黃明昭召見頒獎表揚，堪稱實至名歸。

鹿港分局長郭志豪表示，陳俊成從警15年來，積極任事，辦理毒品及詐欺、治平專案案件，工作表現優秀，榮獲今年全國績優刑事警察，並於日前在警政署接受署長黃明昭表揚，讓分局全體與有榮焉。

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鹿港分局資料顯示，陳俊成於2007年警專畢業分發至新北市政府警察局中和分局南勢角派出所擔任警員，後於2011年調任新北市警局刑警大隊從事刑事工作，並於2018年在彰化縣警察局刑事警察大隊考上中央警察大學，當年並榮獲全國模範警察，工作勤奮主動積極，表現亮眼。

陳員近2年來偵破以竹聯幫仁堂成員12人涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、妨害秩序等，以及偵破以天道盟天里會旗下成員21人涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂等組織犯罪案，工作績效良好。

郭志豪說，陳員平日工作認真，勇於任事，恭喜他今年在全國各地警察機關激烈角逐下脫穎而出，成為22位優秀代表之一，感謝他為分局團隊的努力及付出。

鹿港警分局偵查隊分隊長陳俊成（左）獲今年全國績優刑事警察人員，偵查隊長李旺興（右）感到與有榮焉。（記者湯世名攝）

鹿港警分局偵查隊分隊長陳俊成表現優異獲今年全國績優刑事警察人員。（記者湯世名攝）

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