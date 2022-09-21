以眼還眼？7旬翁偷看鄰居媳婦一眼 挨一拳視力剩0.06

許姓老翁疑似偷看鄰居媳婦，而遭彭姓男子揮拳傷眼，導致視力嚴重受損，彰化地院審理，依傷害罪對彭男判刑1年8月，得緩刑4年。（記者陳冠備攝）

2022/09/21 16:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名年逾7旬的許姓老翁，因躲在窗戶旁偷看隔壁鄰居潘姓婦人的媳婦一眼，引起潘女不滿，潘婦房客彭男得知，欲幫其討公道，對許翁臉部揮了一拳，打到許翁眼睛，導致左眼眼球破裂出血，經緊急進行水晶體摘除手術才減輕傷害，但左眼視力僅剩0.06。彭男賠償50萬元和解，仍被依傷害罪判刑1年8月，得緩刑4年，為其不思理性「以眼還眼」的討公道行為付出代價。

判決書指出，潘婦與其媳婦住在彰化市某路段，並出租隔壁店面給彭男跟陳女，2021年10月7日，潘婦與彭男、陳女在店面聊天時，發現許翁站在窗戶旁鬼鬼祟祟，遂想起媳婦常對她表示，常遭許翁偷看，因此質疑許翁又要來偷看媳婦，便對他辱罵，其他人也加入口角，許男寡不敵眾欲毆打陳女，但遭彭男出手制止，並對許翁用力揮了一拳，直接打到左眼。

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許翁左眼遭痛擊，導致左眼球破裂、水晶體脫位而當場流血，經送醫急救，並進行眼球修補及水晶體摘除手術才減輕傷害，但因左眼已無水晶體，視力剩0.06，只能看到眼前50公分物體，後來許男安裝人工水晶體，經矯正視力恢復到0.1，不過仍有高度散光，對視力已嚴重傷害，許翁因此憤而提告

法官審理認為，彭男與許翁互不相識，僅因他人爭執而介入，且不思以理性態度勸阻雙方解決紛爭，反而造成許男受傷，造成左眼視能嚴重減損而達重傷害的程度，念及彭男犯後坦承犯行，並與許翁達成調解賠償50萬元，且獲得被害人原諒，因此量處其刑。全案可上訴。

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