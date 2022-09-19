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    虧雞競選車國道失火 4助選員逃出自嘲：太虧了！

    台南市長參選人林義豐競選車在一號國道新營路段失火，車上4名助選員及時逃離，消防員到場滅火。（林義豐服務處提供）

    台南市長參選人林義豐競選車在一號國道新營路段失火，車上4名助選員及時逃離，消防員到場滅火。（林義豐服務處提供）

    2022/09/19 14:10

    〔記者王俊忠／台南報導〕「虧雞福來爹」、無黨籍台南市長參選人林義豐的4位競選團隊成員，今天上午10點許開車前往台南新營地區拜訪鄉親時，小客車引擎突然故障，助選人員把車子停在1號國道路肩，接著車子就起火燃燒，車上4人及時逃出車外、有驚無險，消防人車獲報到場撲滅火勢。

    當時人不在車上的林義豐，得知4位助選人員開車到新營地區拜訪鄉親途中發生火燒車意外，所幸4人都平安無事，他感謝消防單位協助滅火、也感謝老天爺保佑，讓競選團隊成員都平安無事。不過，在場的助選人員自嘲說，這下「虧雞」的競選車芭比Q了，這真的太虧了！

    國道警察第四大隊表示，今天上午10點許接獲通報指有1輛小客車停在1號國道北上新營路段的外側路肩起火燃燒，警方即到場警戒並通報南市消防局派出救災人車滅火，火勢在10點半時撲滅。車上4名乘客均未受傷，駕駛人說行駛時察覺車子引擎有異聲、疑有故障，把車子停到外側路肩後，車子突然開始起火燃燒，確切起火原因由消防局調查釐清。

    國道警察提醒用路人平時應定期保養維護車子，行車上路前務必做好車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。

    台南市長參選人林義豐競選車在一號國道新營路段失火，車上4名助選員及時逃離，消防員到場滅火。（林義豐服務處提供）

    台南市長參選人林義豐競選車在一號國道新營路段失火，車上4名助選員及時逃離，消防員到場滅火。（林義豐服務處提供）

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