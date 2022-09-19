質疑小黃繞路爆口角 乘客、運將當街扭打

質疑小黃繞路爆口角，乘客、運將當街肢體衝突。（民眾提供）

2022/09/19 10:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子18日凌晨偕同妻子搭小黃回家，途中他質疑姚姓運將有刻意繞路之嫌提出疑問，雙方為此爭執爆發口角衝突，一路從車內吵到車外，還因此扭打成一團，警方獲報趕往處理，均掛彩兩人堅持提告，警方依法受理但也呼籲民眾遇糾紛應理性溝通，切勿使用暴力手段。

這起搭車糾紛發生在昨凌晨近2時許，台中市第一分局民權派出所獲報，轄內西區民權路與博館二街口有人打架，警方趕抵時雙方已無肢體衝突情事仍了解原委，經查原來是42歲李姓男子與小他2歲的楊姓妻子，稍早在水湳地區參加朋友聚會後，搭乘由41歲姚姓運將駕駛的計程車準備返家。

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途中因李男對於返家路線有疑問，與姚男先是在車內發生爭執進而爆發口角衝突，姚男索性在行經該路口時停車，雙方隨即從車內吵到車外，並衍生肢體衝突上演全武行，除兩人因此均掛彩，上前勸阻的李妻也因此受有輕微擦挫傷，幸均無大礙，但因兩人均堅持提告，警方訊後將全案依傷害罪嫌函送法辦。

警方表示，民眾遇有糾紛應理性溝通處理或儘速撥打110報警求助，切勿使用暴力手段，警方將秉持勿枉勿縱的精神，對於不法份子依法究辦，絕不寬貸，另乘客搭車發現司機疑繞路、拒載或其他情事，可記下車牌號碼、駕駛執業登記證、發生時間、地點等相關資料，向當地警政機關申訴，經查證屬實，將根據案情依道路交通管理處罰條例裁處。

警方獲報趕往處理。（民眾提供）

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