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    越來越多！北市第8波酒駕累犯多達8人 累積已有23人

    台北市交通事件裁決所公告第8波酒駕累犯，共7男、1女重複犯法，其中有人累犯3次。（圖由裁決所提供）

    台北市交通事件裁決所公告第8波酒駕累犯，共7男、1女重複犯法，其中有人累犯3次。（圖由裁決所提供）

    2022/09/15 14:53

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今日公布第8波酒駕累犯，多達8人，是5月9日首次公告後最多人一次，而且每次公告累犯名單不減反增，至今公告累犯已有23人，顯見酒駕犯不在意。

    北市第8波酒駕累犯名共8名，包括累犯3次1名、累犯2次7名。裁決所指出，累犯3次為1名郭姓男子，其首次酒駕於2019年11月13日因騎車在忠孝橋遭攔停，第2次酒駕於2020年10月2日騎車在忠孝西路遭攔停，後於今年4月10日開車在環河南路被警方開單、酒測值0.32。

    裁決所指出，陳男首次酒駕於2021年12月29日開車在環河南路遭攔停，今年6月21日開車在環河南路被警方開單、酒測值0.18。李男首次酒駕於今年2月15日騎車在西園路遭攔停，7月5日開車在西園路被警方開單、酒測值0.23。陳男首次酒駕於2021年11月21日開車在新北市淡水區淡金路遭攔停，今年7月5日開車在汀洲路被警方開單、酒測值0.24。

    吳女首次酒駕於2021年9月25日開車在新北市中和區中興街遭攔停，復於今年4月4日騎車在萬大路被警方開單、酒測值1.16。薛男首次酒駕於今年2月28日騎車在新北市板橋區民生路遭攔停，復於今年4月7日騎車在西藏路被警方開單、酒測值0.36。

    李男首次酒駕於2019年9月2日開車在木柵路遭攔停，復於今年4月13日開車在政大一街被警方開單、酒測值0.15。陳男首次酒駕於2021年12月25日騎車在民權西路遭攔停，復於4月22日騎車在台北橋被警方開單、酒測值0.17。

    裁決所表示，自5月9日首次公告酒駕累犯至今已8次，累積23名再犯者，年齡介於18至60歲，主要年齡分布在41至59歲、占78％；其中22名男性、占96％，1名女性、佔4％；騎車酒駕12件、占52％，開車酒駕11件、占48％；累計罰鍰167萬元、單筆最高21萬元。裁決所提醒，酒測值達0.25mg/L以上涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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