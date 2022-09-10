為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    觀霧巨木步道遊客滑倒受傷 保七警救援

    觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

    觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

    2022/09/10 16:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園觀霧森林遊樂區巨木步道今天發生遊客暈眩不適、不慎跌倒受傷意外，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員救援，受傷遊客在遊樂區醫護室觀察後下山。

    保七總隊第五大隊說，駐守在觀霧森林遊樂區的觀霧小隊今天上午10點30分左右獲報，巨木步道2.2公里處，有遊客暈眩不適，不慎跌倒受傷，第五大隊派員會同雪霸國家公園管理處觀霧管理站及林務局新竹林區管理處觀霧森林遊樂區等單位共4員趕往救援。

    眾人到場安撫受傷遊客情緒，初步患部處理，確認傷勢無虞，受傷遊客指稱無需就醫，可以自行行走，救護人員陪同步行到1.2公里處登山口，建議其先到遊樂區醫護室觀察後再下山。

    保七第五大隊呼籲，觀霧森林遊樂區是國內知名森林步道區，但山區較為潮濕，行走時要特別留意腳下路況，避免滑倒受傷，且觀霧遊樂區日夜溫差甚大，遊客上山應備妥保暖衣物；同時，觀霧森林遊樂區也屬雪霸國家公園園區，請遊客注意配合，未經申請核准，禁止升火、野炊、燃放爆竹煙火、操作遙控玩具等有礙環境安寧或公眾安全活動；並禁止餵食野生動物或於非指定地點丟棄廚餘、保特瓶、保麗龍、塑膠製品等垃圾，以維護國家公園的美好環境。

    觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

    觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夫妻檔攀登南湖大山妻滑倒受傷 宜蘭、台中消防局合力救援
    2022/09/06 17:17

    夫妻檔攀登南湖大山妻滑倒受傷 宜蘭、台中消防局合力救援
    攀登奇萊東稜不慎跌傷 男領隊鐵線斷崖獲救
    2022/08/07 11:12

    攀登奇萊東稜不慎跌傷 男領隊鐵線斷崖獲救

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    南一段登山團山友摔傷 台東與高雄消防局聯合救援3天
    2022/08/04 10:50

    南一段登山團山友摔傷 台東與高雄消防局聯合救援3天
    真「小恐龍歷險記」！登山忘帶走PO文求助 卻驚見它多張打卡照
    2022/07/30 14:59

    真「小恐龍歷險記」！登山忘帶走PO文求助 卻驚見它多張打卡照

    後疫情購屋觀扭轉 成交關鍵在環境
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播