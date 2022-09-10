觀霧巨木步道遊客滑倒受傷 保七警救援

觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

2022/09/10 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園觀霧森林遊樂區巨木步道今天發生遊客暈眩不適、不慎跌倒受傷意外，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員救援，受傷遊客在遊樂區醫護室觀察後下山。

保七總隊第五大隊說，駐守在觀霧森林遊樂區的觀霧小隊今天上午10點30分左右獲報，巨木步道2.2公里處，有遊客暈眩不適，不慎跌倒受傷，第五大隊派員會同雪霸國家公園管理處觀霧管理站及林務局新竹林區管理處觀霧森林遊樂區等單位共4員趕往救援。

請繼續往下閱讀...

眾人到場安撫受傷遊客情緒，初步患部處理，確認傷勢無虞，受傷遊客指稱無需就醫，可以自行行走，救護人員陪同步行到1.2公里處登山口，建議其先到遊樂區醫護室觀察後再下山。

保七第五大隊呼籲，觀霧森林遊樂區是國內知名森林步道區，但山區較為潮濕，行走時要特別留意腳下路況，避免滑倒受傷，且觀霧遊樂區日夜溫差甚大，遊客上山應備妥保暖衣物；同時，觀霧森林遊樂區也屬雪霸國家公園園區，請遊客注意配合，未經申請核准，禁止升火、野炊、燃放爆竹煙火、操作遙控玩具等有礙環境安寧或公眾安全活動；並禁止餵食野生動物或於非指定地點丟棄廚餘、保特瓶、保麗龍、塑膠製品等垃圾，以維護國家公園的美好環境。

觀霧巨木步道遊客身體暈眩不適，跌倒受傷，保七第五大隊、雪霸國家公園管理處及新竹林管處等單位人員到場救援。（保七總隊第五大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法