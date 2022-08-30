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    首頁　>　社會

    影像曝光！把防撞桿當保齡球 超狂廂型車直接輾壓

    彰化家扶中心前方的防撞桿，遭到廂型車高速輾壓過去，像是在打保齡球一樣。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化家扶中心前方的防撞桿，遭到廂型車高速輾壓過去，像是在打保齡球一樣。（記者劉曉欣翻攝）

    2022/08/30 19:56

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕好扯！整排20支防撞桿，就有12支被撞到傾斜！彰化縣和美鎮彰美路與仁美路口的「撞」況不斷，才剛裝好的20支防撞桿就被撞歪12支，警方調閱監視器發現，原來是廂型車直接高速輾壓，把防撞桿當保齡球！

    縣議員賴清美表示，她今天到彰化家扶中心捐贈蛋黃酥，看到家扶前方彰美路的防撞桿，竟然長得都像「比薩斜塔」，有12支都被撞到傾斜，一問之下才知道，原來是8月9日才剛裝好，才裝好不到1個月，整排20支防撞桿被撞歪12支，還有1支被撞斷，桿子被移除，現場只剩下7支是好的，讓人難以置信。

    和美警分局調閱監視器發現，8月29日清晨5點多，有輛廂型車行經彰美路，不知為何直接就整部車往防撞桿輾壓過去，然後廂型車就開到對向車道了。

    警方指出，由於防撞桿是和美鎮公所裝設，只要鎮公所提告毀損公物，警方就會通知車主到案說明當天是誰開車的。

    不過，賴清美指出，彰美路與仁美路口明明就是T字路，卻是意外頻傳，一再傳出「切西瓜」車禍，今年也有死亡意外；結果加裝了防撞桿，防撞桿仍然不敵駕駛人，6成遭到輾壓，還有1支被撞斷，真的是很離譜！

    彰化縣議員賴清美看到防撞桿才剛裝就被撞到歪腰，覺得真是太扯了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員賴清美看到防撞桿才剛裝就被撞到歪腰，覺得真是太扯了。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心前方的彰美路段剛裝防撞桿，6成都遭到輾壓而歪了。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心前方的彰美路段剛裝防撞桿，6成都遭到輾壓而歪了。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心前方的防撞桿，遭到廂型車高速輾壓過去，像是在打保齡球一樣。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化家扶中心前方的防撞桿，遭到廂型車高速輾壓過去，像是在打保齡球一樣。（記者劉曉欣翻攝）

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