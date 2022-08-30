屏善心警遭指歧視更生人 長官緩頰「因男子見警就狂奔。」

藍姓所長（右）經常關懷地方弱勢。（資料照）

2022/08/30 12:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕臉書專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」，昨天披露一起警所長查案言語不當案件，引發網友怒火認為歧視更生人，枋寮警方強調懲處後，再次強調「男子前一晚見警就逃走」，且藍姓所長平常在鄉里行善多年，絕非無故刁難更生人的員警。

警方指出，枋寮東海所員警在事發前一天（8月16日）晚間21時50分巡邏時，在該店門口發現有謝姓男子與另一機車騎士在路邊形跡可疑，為維護治安，員警上前詢問，但二人見警立刻分頭拔腿狂奔，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾得知謝男之後有回現場尋找物品，為釐清事證，因此隔天（8月17日）所長到店家查訪並調閱監視器追查、釐清案情是基於維護治安理由，並非無故刁難更生人。

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枋寮警方重申，所長與店家對話過程言詞不當，此部分經調查屬實，已立即檢討懲處，決不護短，並加強教育訓練，以免再次發生，但分局盤查謝男是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人，也不會無故找麻煩。

也有不少地方居民為所長抱不平，據了解，至8月為止，藍姓所長在警方記錄的好人好事共計21件，其中捐款救助貧困家庭共10件，關懐獨居老人、協助老人返家；捐款金額共計約20萬，平常對於當地治安相當關心，不希望因這事件影響他對地方的熱忱。

警方要店家辭退員工前科夫。（截取自「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」粉專）

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