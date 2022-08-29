酒後持刀猛刺要害 被害人跪地求饒險喪命

易男僅因細故行兇，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/08/29 21:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市易姓男子酒後在KTV前，因細故持刀刺殺陳姓男子要害，見對方攤開雙手跪地求饒，仍不肯罷休，所幸其友人及時勸阻，始未釀成命案，被高雄高分院依殺人未遂罪判刑6年。

判決書指出，2020年7月19日清晨5點多，易男在高雄市前金區中華3路「錢櫃KTV」前人行道，因細故與陳姓男子起爭執，涉嫌持彈簧刀朝他腹部猛刺，深度長達5公分，並見他逃向騎樓，持刀在後緊追。

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易嫌欲作勢再行刺，陳隨即雙手張開下跪求饒，易仍不肯罷休，所幸被其2名友人攔阻後離去，陳則被抵達現場員警送醫急救，撿回一命。

易嫌經地院判刑6年，他不服指出，與陳不認識，因被罵「三字經」受不了，只想持刀教訓他，否認有殺人犯意，要求從輕發落。

二審法官調查，易嫌行兇後緊追陳男，並欲作勢再攻擊，所幸被友人及時勸阻，其辯稱沒有殺人犯意不可採。此外，易嫌逃回家，警方前往拘提，他迅速從後門脫逃，足見其反應敏捷、毫無遲疑，落網接受警訊，仍能對答如流，辨識能力並未減低。

值得一提，院方發函評估陳男傷勢，大同醫院回覆由原先填寫「輕微」程度，修正為「嚴重」程度，但因檢方未提上訴，無法從重量刑，只能駁回上訴，尚未定讞。

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