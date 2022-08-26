疑因疲困駕駛 台東都蘭小客車自撞4傷

自小客車自撞，鍾姓駕駛及3名乘客全身多處擦挫傷，經送醫幸無礙。（記者陳賢義翻攝）

2022/08/26 10:35

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣東河鄉台11線都蘭今晨發生自小客車自撞意外，鍾姓駕駛及3名乘客全身多處擦挫傷，經送醫幸無大礙，警方初步研判疑因疲困駕駛造成，翔實肇事原因進一步釐清。

今日清晨4時50分許，21歲鍾姓男子駕駛租賃小客車，北向南行駛於東河鄉台11線都蘭段直線路段時，因操駕不慎偏離車道自撞護欄，造成小客車車頭嚴重受損。鍾男與乘客溫男、陳男及王女等4人四肢都受到多處擦挫傷，經送醫治療後均無生命危險，鍾男經現場呼器測試酒測值為0。

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警方調查，鍾重等一行人是在昨晚11時從台北市出發沿路驅車南下，中途在花蓮市有停車休息，沒想到即將要抵達目的地台東市前發生事故，幸好人員均安。

成功警分局表示，轄區地域南北縱深狹長，台11線長濱、成功、東河三鄉鎮路段近80公里，今年暑期旅遊熱季已發生多起自撞（摔）交通事故，在無對造碰撞行車下，因長途駕駛易產生疲勞，一時分心導致駕車失控常是事故發生主因，且不論白天或夜間都有可能發生。呼籲駕駛人除在行車前應有充足睡眠外，建議連續行駛應以1.5至2小時範圍內為度。行駛中若真的出現視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等疲勞的情形，務必就近到休息站休息小憩10至15分鐘，也可趁此時更換駕駛，將可大幅降低疲勞駕駛的風險，保障行車安全。

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