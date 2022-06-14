為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大潭電廠鷹架倒塌6傷 初判吊車操作不慎吊鉤勾到鷹架釀禍

    大潭電廠8號機組北側發生施工架倒塌意外，造成6名工人受傷。（記者鄭淑婷攝）

    大潭電廠8號機組北側發生施工架倒塌意外，造成6名工人受傷。（記者鄭淑婷攝）

    2022/06/14 17:57

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕施工中的台電大潭電廠8號燃氣機組，13日發生外牆施工鷹架倒塌意外，造成6名工人受傷，台電、北區職業安全衛生中心初步調查，事故原因指向吊車操作不慎，吊鉤勾到施工鷹架釀禍，北區職業安全衛生中心已要求該工區停工。

    據初步調查，當時包商在8號機組北側施作外牆金屬浪板，疑似吊車操作不慎，吊鉤勾到外牆施工架，導致成片施工架倒塌，壓傷吊車司機、吊掛指揮手及4名作業人員，北區職安中心已要求該工區停工，待事故原因調查清楚並完成改善才能復工；統計大潭電廠8、9號機組工程，過去有18次勞動檢查紀錄，停工2次、罰鍰11件，罰鍰金額總計69萬元。

    立委賴香伶今到現場召開「工安管理出問題？大潭電廠又爆職災」記者會，要求台電及包商儘速完成事故原因調查分析、懲處疏失人員，復工前必須完成改善計畫，避免類似情況再發生。

    賴香伶強調，「電廠興建應以職安為優先」，大潭電廠去年12月才發生鐵門壓死人員意外，如今又發生施工架倒塌事故，壓傷作業中的6位勞工，要求台電北區施工處、包商日商丸紅及下游承包商，儘速完成事故原因調查分析，避免再有類似事件發生，相關人員若有疏失一定要懲處，復工前必須完成改善計畫。

    立委賴香伶要求台電及包商儘速完成事故原因調查分析，復工前必須完成改善計畫，避免類似情況再發生。（記者鄭淑婷攝）

    立委賴香伶要求台電及包商儘速完成事故原因調查分析，復工前必須完成改善計畫，避免類似情況再發生。（記者鄭淑婷攝）

    立委賴香伶到大潭電廠8號機組工地，台電北區施工處人員說明事故發生原因。（記者鄭淑婷攝）

    立委賴香伶到大潭電廠8號機組工地，台電北區施工處人員說明事故發生原因。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園大潭電廠8號機組鷹架倒塌 6工人受傷
    2022/06/13 21:11

    桃園大潭電廠8號機組鷹架倒塌 6工人受傷
    中市清水區貨櫃場》堆高機駕駛被傾倒吊架砸中死亡
    2022/06/13 12:28

    中市清水區貨櫃場》堆高機駕駛被傾倒吊架砸中死亡

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    南科工地工安意外 外包商風管工人墜地下室身亡
    2022/05/31 20:00

    南科工地工安意外 外包商風管工人墜地下室身亡
    大潭電廠上千公斤大門脫軌倒塌 外包商工程師遭壓死
    2021/12/16 21:42

    大潭電廠上千公斤大門脫軌倒塌 外包商工程師遭壓死

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播