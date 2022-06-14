大潭電廠鷹架倒塌6傷 初判吊車操作不慎吊鉤勾到鷹架釀禍

大潭電廠8號機組北側發生施工架倒塌意外，造成6名工人受傷。（記者鄭淑婷攝）

2022/06/14 17:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕施工中的台電大潭電廠8號燃氣機組，13日發生外牆施工鷹架倒塌意外，造成6名工人受傷，台電、北區職業安全衛生中心初步調查，事故原因指向吊車操作不慎，吊鉤勾到施工鷹架釀禍，北區職業安全衛生中心已要求該工區停工。

據初步調查，當時包商在8號機組北側施作外牆金屬浪板，疑似吊車操作不慎，吊鉤勾到外牆施工架，導致成片施工架倒塌，壓傷吊車司機、吊掛指揮手及4名作業人員，北區職安中心已要求該工區停工，待事故原因調查清楚並完成改善才能復工；統計大潭電廠8、9號機組工程，過去有18次勞動檢查紀錄，停工2次、罰鍰11件，罰鍰金額總計69萬元。

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立委賴香伶今到現場召開「工安管理出問題？大潭電廠又爆職災」記者會，要求台電及包商儘速完成事故原因調查分析、懲處疏失人員，復工前必須完成改善計畫，避免類似情況再發生。

賴香伶強調，「電廠興建應以職安為優先」，大潭電廠去年12月才發生鐵門壓死人員意外，如今又發生施工架倒塌事故，壓傷作業中的6位勞工，要求台電北區施工處、包商日商丸紅及下游承包商，儘速完成事故原因調查分析，避免再有類似事件發生，相關人員若有疏失一定要懲處，復工前必須完成改善計畫。

立委賴香伶要求台電及包商儘速完成事故原因調查分析，復工前必須完成改善計畫，避免類似情況再發生。（記者鄭淑婷攝）

立委賴香伶到大潭電廠8號機組工地，台電北區施工處人員說明事故發生原因。（記者鄭淑婷攝）

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