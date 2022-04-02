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    選前10天臉書轉貼民調 前國代挨罰50萬元

    台北高等行政法院駁回鍾女告訴。（資料照）

    台北高等行政法院駁回鍾女告訴。（資料照）

    2022/04/02 14:40

    〔記者吳政峰／台北報導〕2020年總統暨立委大選投票前10天，鍾姓前國大代表在個人臉書上，轉貼新竹市一名高姓立委參選人之前所發的民調資料，被中選會認定違反「公職人員選舉罷免法」，開罰50萬元。鍾女興訟抗罰，主張是因為吃了安眠藥而夢遊所為，但未被台北高等行政法院採信，日前駁回。

    2020年1月11日，我國舉辦第十五任總統、副總統及第十屆立法委員選舉投票，依照選罷法規定，選前10天內，任何人均不得發布民調，以免影響選舉。

    高姓立委參選人在2019年12月31日在臉書公布一則民調資料，依照規定，過了午夜、進入2020年1月1日，即進入選前10天，任何人都不能轉貼民調，但鍾女仍在2020年元旦一早轉貼高女的民調貼文，因而被民眾檢舉。中選會認定違規屬實，裁罰鍾女50萬元。

    鍾女不服，興訟抗罰，主張是在無意識情形下，以臉書轉傳該貼文，後接獲新竹市選委會通知本案調查時，才回溯查詢臉書紀錄，方驚覺有此事件。

    鍾女表示，與高姓立委參選人並無密切關係，無意為其積極助選，故對於為何轉貼該民調亦感疑惑，經反覆思索，可能原因為，因受失眠所苦，依醫囑使用助眠藥物，而該助眠藥物常見副作用為精神不振及夢遊症狀，自己應是於服藥後意識不甚清楚的狀態轉傳，才會於「行為時」無行為意識、事後全然不記得有此行為。

    鍾女另主張，中選會未考量她的臉書僅開放給好友觀看、並非不特定多數人得以共見共聞，其「散佈」範圍甚小，無影響力，且行為時的可能意識薄弱狀態而欠缺主觀違法意識等情事，即開罰50萬元，輕重失衡，與法有違，希望法院撤銷罰單。

    台北高等行政法院指出，縱然鍾女服用安眠藥，但是否出現夢遊，且於夢遊狀況下轉傳該貼文，鍾女均未提出證據佐證，既然無法舉證，就應該承擔不利益結果（客觀舉證責任）。

    合議庭認為，鍾女曾任國代，也曾任市議員，活耀於當地，臉書好友達4100人，該則貼文「開地球」，公開給所有人看，難認不會影響選舉公正性，中選會裁罰最低標準50萬元，並無濫用裁量權的問題。

    綜上，合議庭認為中選會開罰50萬元合理，日前駁回鍾女告訴，仍可上訴。

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