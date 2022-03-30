拍SM滴蠟綑綁2女模揉胸性侵、猥褻 「攝淫師」判刑

高等法院今依強制性交、強制猥褻罪判攝影師易繼道4年徒刑，還可上訴。（記者楊國文攝）

2022/03/30 11:26

〔記者楊國文／台北報導〕作品走SM情色風格的攝影師易繼道，前年被曾姓女攝影師上網爆料，指他利用拍攝滴蠟油等SM照片的機會，對多名女模襲胸、指侵，檢方傳訊女模查出，易男涉嫌以拍攝主題「繩縛」照片為由，以麻繩3條綑綁2名女模，滴蠟油搓揉胸部加以猥褻，或指侵得逞，高等法院今依強制性交、強制猥褻共2罪，判易男4年徒刑。還可上訴。

曾女2018年3月在IG爆料指出，有多名外拍女模被男攝影師性侵及性騷擾，此訊息被網友以「攝影師性侵事件後續#圖多#文長#幫高調」為標題分享到Dcard社群網站，內容指出「這是一個叫做半X風景的攝影師會假借拍攝之名，在網路上私訊素人邀請拍照，有些人不幸的淪為了他的受害者。」

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易男隨後在IG聲明指出，相關留言為不實言論，並控告曾女妨害名譽；曾女庭訊時向檢察官指出，認識那些被易男染指的受害者，提供受害者聯繫方式給檢察官，檢方對曾女不起訴處分。

台北地檢署調查，攝影師易繼道在2017年12月起，在其北市住處及攝影棚，上網暱稱「歐波伊」，約女模拍攝性感或主題照片，拍攝活動中並以拍攝主題是「繩縛」照片為由，在2名模特兒基於尊重攝影師專業情況下，以麻繩3條綑綁2名女模，過程中還滴蠟油，再予搓揉胸部加以猥褻，或指侵得逞。檢方訊後，依強制性交、強制猥褻等罪起訴易男。

審理時，易男坦承拍攝活動時對2名女模滴蠟油、親吻等行為，但否認強制性交、強制猥褻等指控，辯稱2名女模均同意進行「體驗活動」，且其中一人和他互有好感，他才親吻她，沒有搓揉胸部、在下體置入跳蛋、指侵等行為。

不過，外拍女模到庭證稱，請易男幫忙拍攝滴蠟油、繩縛等SM風格作品時，被不經意碰觸身體隱私部位，易男還趁她們身體被綑綁時，搓揉她們的胸部及指侵下體，3女模並出示與易男的IG、臉書對話紀錄為證。

台北地院審理認定易男利用2名被害女模對攝影師的信任，為滿足他本身的性慾，在拍攝過程中恣意搓揉她們的胸部，並強吻，其中對1女指侵得逞，犯後還指責被性侵者的精神狀況欲卸責，也未和2名被害人和解，依強制性交等2罪判4年徒刑。

全案上訴後，高等法院今維持一審判決刑度，仍判易男4年徒刑，易男今未到庭聆判，無法得知他對判決看法。

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