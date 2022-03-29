前立法委員陳碧涵涉詐領鍾點費3180元，高院判無罪定讞。（資料照）

2022/03/29 14:50

〔記者楊國文／台北報導〕前立法委員陳碧涵被控4年前國立台灣戲曲學院民俗技藝學系專任副教授時，詐領鐘點費共3180元，涉嫌偽造文書罪，士林地院以罪證不足判決無罪，檢方不服提起上訴，高等法院今維持原判，駁回上訴，全妹無罪確定。

檢方指控，陳碧涵曾任國立台灣戲曲學院民俗技藝學系專任副教授，擔任實務增能案校外實習教學課程4小時授課教師，明知原訂於2018年3月26日下午1時至5時、在新北市新店區寶中路進行課程，改在同年4月20日下午1時至5時、在新北市板橋區進行完畢。

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陳碧涵明知授課時、地不符規定，向助理出示校外實習教學課程單，詢問課程的授課時間、地點時，告知已於2018年3月26日在新店某處授課的不實內容，使不知情的助理登載後，送交系主任核章，領取鍾點費3180元，已涉犯「行使業務上登載不實文書罪」。

士林地院判決陳碧涵無罪，檢方不服，上訴高等法院。

高院指出，助理曾出庭證稱，該課程只要4小時即可核銷，因為覺得課程較像文科，因此拆成2節課分2次授課，而陳碧涵當時擔任副校長，行程忙碌，在其提示上面有兩大格的單據後，陳女就告知課程日期並簽名，即趕赴其他行程，加上陳女辯稱她是在倉促之間，僅憑印象告知相關日期，僅屬過失，並非無據。

高院認定，陳碧涵於2018年4月20日下午1時至5時已完成4小時課程，與單據登載的上課時數相符，戲曲學院核發4小時的授課鐘點費3180元，並以4小時向教育部申請補助，教育部未受到經費損失；此外，陳碧涵在單據製作前，即提出移地教學申請表，經學校教務長核章，明白記載課程時間由2018年3月26日改為2018年4月20日，無證據證明對戲曲學院造成任何損害，因此今仍判無罪，全案確定。

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