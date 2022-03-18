荒淫軍人誘騙2少女嘿咻 還拍影片上網炫耀「跟女友還有她閨蜜3P」

台中地院以4項罪名，判處楊姓軍人4年10月、9月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2022/03/18 16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓職業軍人於前年透過交友軟體，認識尚未年滿16歲的少女小芳，兩人發生性關係，楊男還偷拍性交影片，更惡劣的是，他食髓知味，竟要求小芳邀約女同學小美一起於旅館「3P」，再拍攝影片上傳色情網站，寫下標題「跟女友還有她閨蜜3P」炫耀，台中地院審理時，他坦承犯行並賠17萬元給兩女，法官以「與14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」等4項罪名，判決他有期徒刑4年10月、9月，可上訴。

判決書指出，楊姓男子案發時是職業軍人（2020年7月退伍），他於前年（2020年）2月起，透過交往軟體認識未滿16歲少女小芳（化名），同年2月16日與22日，於中市一家MTV包廂內發生兩次性關係，第一次還趁小芳不注意時，偷拍與小芳性交的影片。

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楊男食髓知味，於同年3月間，要求小芳邀約女同學，進行俗稱「3P」的性交，經小芳介紹其同班同學小美（化名），3人約於同年3月15日，在台中市一間商業旅館「3P」，還拍攝3人性交影片，同年3月20日楊男透過手機，將影片上傳到色情網站，還寫了「跟女友還有她閨蜜3P」標題。

同年3月中旬日，他得知小芳與張姓男子（觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，判刑1年2月，緩刑2年確定）相約於3月21日見面，他竟然要求小芳用錄影方式，讓他看2人性交過程，小芳商請張男同意，由張男拍攝兩人性交影片，先傳給小芳，再由小芳轉傳給楊男，楊男又將影片上傳色情網站，還寫下標題「小女友與單男」，小芳與小美家長發現女兒異常，轉報中市警察局婦幼警察隊偵辦。

台中地方法院審理時，楊男坦承犯行，法官認為他在網路結識的小芳、小美尚屬身心發育未臻成熟的少女，犯行對兩人身心發展影響甚大，又用網際網路將性交影片上傳到色情網站，供不特定人隨時觀看瀏覽，加深受害少女的侵害，同時敗壞社會善良風氣，所為極不可取。

不過，法官考量犯後始終坦承犯行，賠償兩人各8萬元、9萬元和解，以「違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，「與14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」，「以網際網路方法供人觀覽少年為性交行為之電子訊號罪」、「引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，合併判處徒刑4年10月（不得易科罰金）、徒刑9月（可易科罰金），全案可上訴。

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