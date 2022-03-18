運將撿健保卡盜領五倍券 反吐3萬換緩起訴

振興五倍券實體券領取首日，民眾前往預訂超商排隊領取。示意照，照中人物及場景與新聞無關。（資料照，記者方賓照攝）

2022/03/18 12:42

〔記者錢利忠／台北報導〕李姓運將在加油站的廁所撿到別人的健保卡，竟心生歹念，將健保卡插入超商的多媒體機台，盜領失主的五倍券，直到失主1個月後去郵局兌換五倍券被告知早已領取，失主這才驚覺遭冒領；台北地檢署考量李男已歸還用剩下的2500元五倍券，另賠償失主1萬2500元，今依侵占遺失物、詐欺及偽造文書等罪予以緩起訴，他另須支付公庫2萬元。

去年10月間，李男在加油站廁所撿到1張健保卡，他想到在超商多媒體機台插入健保卡，再輸入自己的手機號碼，即可輕鬆兌換五倍券，遂於10月8日前往超商冒簽健保卡失主的簽名後，成功盜領五倍券，直到被檢警約談前，他已花了一半，只剩下2500元五倍券。

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1個多月後，失主興高采烈地去郵局兌換五倍券，卻被櫃員告知他的五倍券早就被領走，他才想到健保卡日前曾遺失，經電詢紓困專線查證，得知1個多月前有人拿他的健保卡到北市中正區某超商領走其五倍券，氣得提告。

檢警循線找到李男後，他自知難逃法網，主動向檢警交代犯行，事後並歸還剩下的2500元五倍券，另賠償對方1萬2500元，這才獲得失主的原諒，同意檢方將李男緩起訴，李男除須支付公庫2萬元處分金之外，還須上1堂法治教育課程。

換算李男只花了別人的2500元五倍券，被逮後卻須另付出賠償金及處分金的代價，前後加總，李男反而多花了3萬元，得不償失。

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