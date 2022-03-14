都誇張！毒販躲查緝空投家鑰交易 母載幼女購毒

王嫌丟家鑰讓藥腳撿拾後，自行開門進屋毒品交易。（警方提供）

2022/03/14 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓毒販為逃避查緝，異想天開耍賤招，將家鑰以空投方式丟到樓下，再讓毒蟲撿拾後自行開門進入毒品交易，警方盯上他監控期間，竟然發現一名荒唐母親騎車搭載年僅11歲女兒前往購毒，「歪風不可長」，警方實在無法忍受收網逮人依毒品罪嫌送辦，最近檢方起訴在案。

台中市刑大偵六隊去年陸續抓到毒蟲，經向上溯源追查毒品來源，查出40歲王姓毒販在台中市神岡區、東勢區等地流竄販毒，且為了逃避查緝，多利用手機通訊軟體與上下游聯繫，並不定時更換手機與門號，且在通話完後將對話收回，避免對話外流讓警方掌握情資。

請繼續往下閱讀...

另王嫌會與藥腳約定至住處內進行毒品交易，並透過直接從住處往下丟擲鑰匙給藥腳自行上樓購買毒品，並將毒品與乾燥劑混放，躲避檢警查緝，警方監控期間甚至發現，一名年約40歲的婦人，竟不惜騎車搭載年約11歲的女兒前往，拿到王嫌丟下的鑰匙，迅速進入屋內與王嫌毒品交易後離開。

「為人母親怎麼會帶孩子來做這種事！」警方目賭這一幕也相當氣憤，也顯見毒品殘害民眾之程度，然法網恢恢，王嫌雖狡猾，晝伏夜出，然經警方多月蒐證掌握王嫌犯罪行徑，見時機成熟一舉收網逮捕王嫌，以及連同該名婦人在內的7名藥腳到案，現場並起獲毒品安非他命、安毒吸食器等贓證物。

其中該名荒唐母親坦承因染上毒癮，當時毒癮發作，發現女兒無人可代為照顧，心想「只是去一下下而已」就帶著女兒前往，警方訊後將全案依毒品罪嫌移送法辦，最近也經檢方審理後起訴；偵六隊長楊志源呼籲民眾，不要因一時好奇、刺激染毒，龐大費用將迫使自己做出偷、搶等違反法律行為，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

王姓毒販將安毒與乾燥劑混放，躲避檢警查緝。（警方提供）

圖中婦人竟騎車載年約11歲女兒前往購毒。（警方提供）

警方查緝王嫌到案。（警方提供）

警方同時查扣安毒與吸食器。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法